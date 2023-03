Rechter: Nederlandse verdachte Marengo mag uitgeleverd worden aan Marokko

Een beveiligd transport komt aan bij de extra beveiligde rechtbank De Bunker. Het Openbaar Ministerie komt met de strafeis tegen Said R., de vermeende handlanger van Ridouan Taghi, in het omvangrijke liquidatieproces Marengo Beeld ANP

Veiligheidsminister Dilan Yesilgöz (VVD) moet uiteindelijk de knoop doorhakken over zijn uitlevering.

De man is in Nederland verdachte in het zogenoemde Marengo-proces rond hoofdverdachte Ridouan Taghi. Het OM eiste vorig jaar een levenslange gevangenisstraf tegen hem. In Marokko wordt hij onder andere verdacht van betrokkenheid bij een moord op de zoon van een Marokkaanse rechter in 2017. Het eigenlijke doelwit was iemand anders.

De Nederlander zegt onschuldig te zijn. Vervolging door Marokko is volgens hem gebaseerd op politieke motieven. Hij stelt dat er in dat land sprake is van ‘een duidelijke schending van het recht op een eerlijk proces’. De rechter ziet dat anders en stelt dat Marokko het uitleveringsverzoek met de juiste stukken onderbouwt. Ook is volgens de rechter geen sprake van politieke vervolging of een oneerlijk proces.

Luister ook naar de Parool Misdaadpodcast: