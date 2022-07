Rechter: makers tekening Berghuis moeten naar Holocaustmonument

Steven Berghuis. Beeld Pro Shots / Jasper Ruhe

De rechter sprak in de uitspraak van een ‘schokkende muurschildering’ en een ‘volslagen gebrek aan enig vermogen tot verplaatsing in wat de Holocaust heeft gedaan en nog steeds doet met de Joodse gemeenschap in het algemeen en overlevenden en hun nabestaanden in het bijzonder’. De rechter veroordeelde beide mannen ook nog tot een voorwaardelijke taakstraf van 60 uur.

De karikatuur van voetballer Steven Berghuis werd 24 juli vorig jaar ontdekt op een muur aan de Schuttersweg in de Rotterdamse wijk Crooswijk. Hierin was de voormalig Feyenoordspeler na zijn overstap naar de grote rivaal uit Amsterdam afgebeeld in concentratiekampkledij, een gele ster met de letter J, een keppeltje en grote neus, voorzien van de tekst ‘Joden lopen altijd weg’.

De verdachte uit Hoogvliet zei tijdens de zitting vorige maand dat het ‘nooit de bedoeling was om iemand te beledigen’. “Als dat is gebeurd dan spijt me dat,” zei hij. “Het was meer een beetje satire, waar misschien een beetje frustratie bij zat.”

De advocaat van Rotterdammer M. vroeg om vrijspraak. Volgens hem had zijn cliënt niet de uiteindelijke ‘weerzinwekkende, discriminerend en walgelijke’ prent gemaakt.

Het Openbaar Ministerie had voor beide mannen een taakstraf van 60 uur geëist. Volgens de officier van justitie maakte het duo zich met de prent schuldig aan groepsbelediging van Joden.