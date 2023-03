Rechter: krakers Hugo de Grootkade moeten vertrekken

De gekraakte panden aan de Hugo de Grootkade. Beeld Mariet Dingemans

Begin februari deden krakers hun intrede in twee benedenverdiepingen aan de Hugo de Grootkade. Het is niet bekend hoelang het pand toen al leegstond. De eigenaar van de panden deed vrij snel aangifte.

Volgens de uitspraak heeft de eigenaar geprobeerd in overleg met de krakers af te spreken wanneer zij vertrekken, maar liep dat op niets uit. Daarna werd een kort geding gestart.

Dwangsom

De krakers verschenen niet bij de zitting, maar de rechter heeft evengoed bepaald dat zij binnen drie dagen de panden moeten verlaten en al hun spullen moeten meenemen. Als ze dat niet doen, volgt een dwangsom van 250 euro per dag. Ook draaien de krakers zelf op voor de proceskosten à 1500 euro.

Recentelijk gaf de Amsterdamse kraakbeweging, die terug is van weggeweest, een feest in Paradiso om geld in te zamelen voor zulke proceskosten.

