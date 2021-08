Rechter in kort geding: Dier&Recht-campagne tegen zuivel moet stoppen

Bij de rechtbank in Amsterdam stonden maandagmiddag boeren met negen trekkers. Beeld ANP

De campagne bestaat uit actieposters waarop een pak melk staat afgedrukt met waarschuwingsteksten die lijken op de gezondheidswaarschuwing op een sigarettenpakje. ‘Zuivel veroorzaakt ernstig dierenleed,’ zo valt onder andere op de posters te lezen.

Dier&Recht moet de campagneposters binnen 48 uur verwijderen uit de zeven steden – waaronder ook Amsterdam – waar de campagne nog loopt. Ook moet de organisatie binnen vier uur de campagne stoppen op de eigen website. Als dat niet gebeurt, geldt een dwangsom van 5000 euro per dag met een maximum van 50.000 euro.

De zaak werd aangespannen door boerenactiegroep Agractie. Die groepering noemt de campagne van Dier&Recht ‘stuitend en shockerend’ en vindt dat er sprake is van smaad en laster. “Voor de agrarische sector is deze campagne werkelijk weerzinwekkend,” zei de advocaat van Agractie bij aanvang van het kort geding. Agractie riep de achterban vorige week op aangifte te doen tegen Dier&Recht en tegen directeur Frederieke Schouten. Bij de rechtbank in Amsterdam stonden maandagmiddag boeren met negen trekkers.

Een van de actieposters uit de antizuivelcampagne van Dier&Recht. Beeld Dier&Recht

Ernstig dierenleed

In de campagne beweert Dier&Recht dat het consumeren van zuivel ernstig dierenleed veroorzaakt, omdat kalfjes direct na de geboorte worden weggehaald bij hun moeder. Het campagnebeeld van een pasgeboren kalf in een kruiwagen in combinatie met die bewering, stuit de advocaten van Agractie tegen de borst. Zij stellen dat het scheiden van koe en kalf direct na de geboorte juist zorgt voor meer dierenwelzijn en minder ziektes en ongelukken in de stal.

Dier&Recht beroept zich op de vrijheid van meningsuiting en zegt dat de campagne deel uitmaakt van een maatschappelijk debat over dierenwelzijn. “We vallen boeren niet aan,” zei directeur Frederieke Schouten.

Voorzitter Bart Kemp van boerenactiegroep Agractie voerde tijdens de zitting het laatste woord. Hij vertelde dat de campagne boeren ‘diep in ons hart raakt’. “Dit voelt zo onrechtvaardig en druist in tegen onze praktijk, waarbij we dagelijks omgaan met dieren, alle tijd aan hun gezondheid en welzijn besteden.”