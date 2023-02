Rechter: hondentrimsalon moet maatregelen nemen tegen geluidsoverlast

Beeld Getty Images

Sinds 2020 ervaart de buurvrouw van de trimsalon last van het ‘gejank en geblaf’ van de honden en het geluid van de machines. De eigenaar van de dierenwinkel, waar de trimsalon bij hoort, zou hebben toegezegd isolatie aan te brengen, maar kwam die afspraak niet na, aldus de uitspraak van Rechtbank Amsterdam op 1 februari.

“Maar dat hebben we wel gedaan. Overal zitten rubbertjes op om het geluid te dempen en de muren zijn geïsoleerd. We nemen onze honden niet meer mee naar de zaak, omdat de buurvrouw die ook al niet kon dulden,” zegt Jeroen Heijtel, eigenaar van dierenwinkel Amadina. De rechter heeft bepaald dat Heijtel een boete van 3000 euro moet betalen, 1000 euro per jaar ‘gederfd woongenot’ voor de buurvrouw.

Uit het rechtbankverslag blijkt dat er geluidsoverlast is gemeten. Uit het onderzoek van de gemeente in 2021 blijkt echter dat de toegestane geluidsgrens niet is overschreden. Toch heeft de buurvrouw de zaak gewonnen en zal Heijtel meer aanpassingen moeten treffen.

Aan de kant geschoven

Volgens Heijtel heeft de rechtbank de uitspraak gebaseerd op de geluidsmetingen van een commerciële partij die de buurvrouw zelf heeft ingeschakeld en is het rapport van de gemeente aan de kant geschoven.

De dierenwinkel vindt dat de buren het geluid moeten dulden omdat ‘zij nu eenmaal in de stad wonen’ en omdat de dierenwinkel er al zat voordat de buren daar kwamen wonen. De rechter is het hier niet mee eens en stelt dat er sprake is van onrechtmatige hinder.

De winkeleigenaar mag van de rechter zelf bepalen welke maatregelen hij treft, als het maar binnen drie maanden gebeurt. Doet hij dat niet, dan moet hij een boete betalen van 500 euro per dag, met een maximum van 20.000 euro.

“We gaan het plafond beplakken met geluidsabsorberende schuimplaten,” zegt winkeleigenaar Heijtel. “Maar het blijft voor mij ongelofelijk dat de gemeente mij toezegt geen geluidsnormen te overschrijden, en de rechter mij toch een boete oplegt voor gederfd woongenot kan opleggen.”

