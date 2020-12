Rechter handhaaft vuurwerkverbod ondanks protest winkeliers

Beeld ANP

Het tijdelijke vuurwerkverbod dat het kabinet afkondigde om de zorg te ontlasten en te voorkomen dat grote groepen rond middernacht de straat op gaan is volledig te begrijpen in deze crisissituatie, oordeelt de rechter. Volgens de winkeliers is dit besluit veel te laat genomen, maar volgens de rechter kon het niet veel eerder, omdat moeilijk was te voorspellen hoe de pandemie zich zou ontwikkelen.

De uitspraak is een domper voor de ongeveer 150 winkeliers die de rechtszaak hadden aangespannen. De ondernemers zeggen in grote problemen te komen door het verbod. Ze hebben afspraken met leveranciers gemaakt en vaak ook al betalingen gedaan. Eind van het jaar staat daar nul omzet tegenover. Er is een compensatiefonds van 40 miljoen euro, maar volgens de ondernemers is dat ontoereikend. Het lijkt vooral bedoeld om extra kosten voor opslag en vervoer te vergoeden. Omzetverlies en problemen met de financiering zijn niet gedekt.

Enorme chaos

Ook dreigt er een enorme chaos te ontstaan, betoogden de winkeliers verenigd in Stichting Vuurwerkdealers Nederlands Consumentenvuurwerk. Veel vuurwerkcontainers zijn al onderweg. Niemand weet nog wat daar mee moet gebeuren.

Advocaat Lex de Jager die de winkeliers bijstaat, is teleurgesteld. Al is er volgens hem wel één lichtpuntje. De onderhandelingen over de compensatieregeling zijn versneld en concreter geworden. Mogelijk wordt er vrijdag al meer duidelijk.