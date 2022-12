Rechter geeft kabinet weer tik op vingers: nareisbeperking onwettig

Beeld Getty Images

“De rechtbank is van oordeel dat de nieuwe regeling van het kabinet in strijd is met de Nederlandse vreemdelingenwet, de Gezinsherenigingsrichtlijn, het Europese verdrag tot bescherming van de rechten van de mens, het Handvest van grondrechten van de Europese Unie en het Internationaal Verdrag inzake de rechten van het kind,” aldus het vonnis van de rechtbank Den Haag.

De rechter oordeelt dat aan de gezinsleden van de man een ‘machtiging tot voorlopig verblijf’ moet worden verstrekt. Dat is een document waarmee het gezin Nederland, met twee kleine kinderen, kan inreizen.

Dit is de eerste keer dat de rechtbank een eindoordeel geeft over een besluit op grond van de nareismaatregel. Er is nog beroep mogelijk bij de Raad van State.

‘Geen verrassing’

“Deze uitspraak is voor niemand een verrassing,” laat Vluchtelingenwerk weten. “Het schuurt met de rechtsstaat om beleid te voeren waarvan bij voorbaat al duidelijk is dat het niet mag. En het schuurt nog meer om daar ondanks uitspraken van rechters zo lang mogelijk mee door te gaan.” De belangenorganisatie roept de staatssecretaris dan ook op om gehoor te geven aan de uitspraak van de rechter.

De voorzieningenrechter in Haarlem oordeelde op 5 december in de zaak van een Syrische vrouw ook al dat een wettelijke basis ontbrak voor de nareisbeperking. Haar gezinsleden moesten van de rechter meteen worden toegelaten in Nederland. Zij hoefden niet eerst een half jaar te wachten. Dat betrof een voorlopig oordeel.

Van der Burg: ‘Pijnlijke maatregel’ is nodig’ Staatssecretaris Eric van der Burg (Asielzaken) wil nog niet inhoudelijk reageren op het vonnis van de vreemdelingenkamer Den Haag, waarin is gesteld dat de nareisbeperking van het kabinet onwettig is. De staatssecretaris gaat eerst het vonnis bestuderen, maar sluit niet uit dat hij in beroep gaat bij de Raad van State. De oppositiepartijen GroenLinks, PvdA, Denk, Volt en Bij1 eisen in een motie dat de nareisbeperking per direct wordt opgeschort. De fracties zullen de motie donderdag indienen. Daarover wordt dan later die dag gestemd. Van der Burg herhaalt dat hij de inreisbeperking voor familieleden van statushouders een ‘pijnlijke maatregel’ vindt, maar nodig om de druk in de overbelaste asielketen te verlichten. De druk op de opvang is volgens hem ‘nog altijd zeer groot. “Er wordt nog steeds hard gewerkt aan meer structurele opvangplekken.” De nareisbeperking geldt voor gezinsleden van mensen die al in Nederland zijn. Maximaal vijftien maanden nadat de nareisaanvraag is ingediend, wordt na goedkeuring een visum verstrekt. Als de statushouder eerder een woning heeft voor zijn of haar nareizende familieleden, wordt het visum eerder verstrekt. De maatregel geldt tot en met 2023.