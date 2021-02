Rechter doet pas volgende week uitspraak in hoger beroep avondklok

De rechtbank in Den Haag zette dinsdag in een rechtszaak die was aangespannen door Viruswaarheid een streep door de avondklok en oordeelde dat het opheffen van de avondklok direct inging. Volgens de Haagse rechtbank waren daar twee redenen voor. Zo vond de rechter de wet die de avondklok mogelijk moest maken ongeschikt, omdat er een soort noodwet voor is gebruikt door het kabinet. Ook vond de rechter dat onvoldoende is aangetoond dat er noodzaak voor de avondklok is.

De avondklok was daarmee meteen van de baan, maar via een turbo spoedappèl wist de staat ’s middags bij het gerechtshof af te dwingen dat de avondklok in elk geval bleef gelden tot vrijdag, de dag dat inhoudelijk naar het hoger beroep wordt gekeken.

Boetes

Beide partijen stonden vrijdagochtend weer tegenover elkaar. Dat het kabinet ondertussen werkt aan een Spoedwet om de avondklok ook bij een eventuele tweede juridische nederlaag in stand te houden, houdt Viruswaarheid niet tegen. “We willen deze overwinning graag overeind houden, al is het maar voor al die mensen die een boete kregen en al die ondernemingen die nu om negen uur ’s avonds moeten sluiten. Zo reed ik zelf na negenen bijvoorbeeld nog wel eens langs de McDrive,” aldus advocaat Gerben van de Corput van Viruswaarheid.

De landsadvocaat haalde tijdens de zitting onderzoeken, cijfers en adviezen aan van het RIVM en het Outbreak Management Team (OMT) om te onderstrepen dat invoering van de avondklok echt hard nodig is om de pandemie onder controle te krijgen. De effecten zijn terug te zien in de ziekenhuisopnames en in de verspreiding van het virus, zeker nu er nieuwe meer besmettelijke varianten opduiken.

Maar volgens Viruswaarheid horen we al maanden dat donkere wolken samenpakken, alleen zijn de voorspellingen volgens hen nog nooit uitgekomen. Maar het bestrijden van ziektes mag geen excuus zijn voor het ongebreideld beperken van vrijheden, vinden zij.

De uitspraak komt vrijdag 26 februari. “Er is te veel gezegd om vandaag tot een besluit te komen,” aldus een woordvoerster van het gerechtshof.