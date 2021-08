Rechter die na 70ste wil doorwerken krijgt ongelijk

Willem Korthals Altes Beeld Frank Ruiter

De Centrale Raad van Beroep vindt de wettelijke leeftijdsgrens voor rechters een passend middel om de doorstroming te bevorderen. ‘Met de vaste ontslagleeftijd komen functies beschikbaar voor andere, jongere rechterlijk ambtenaren. Dat zorgt voor een evenwichtige en diverse personeelsopbouw van verschillende leeftijden en dat draagt bij aan de kwaliteit van de rechtspraak,’ oordeelt de Raad.

Ook voorkomt de vaste ontslagleeftijd dat er individuele beslissingen genomen moeten worden over oudere rechters en dat draagt volgens de Raad bij aan de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht.

Spoedwet

Na het ontslag van Korthals Altes in januari vorig jaar brak de coronapandemie uit en werd een spoedwet ingevoerd om achterstanden weg te werken die waren opgelopen door de coronamaatregelen. Op grond van deze spoedwet mogen rechters nu tot hun 73ste doorwerken, maar dat is in de ogen van de Centrale Raad van Beroep ‘een tijdelijke bijzondere maatregel voor een uitzonderlijke situatie’.

In januari vorig jaar moest Korthals Altes noodgedwongen stoppen met zijn werk, volgens een wet die uit 1932 stamt. Al vanaf 2017 vecht hij tegen zijn (naderende) gedwongen pensionering, maar zonder succes.

Dat de Centrale Raad van Beroep tot deze uitspraak zou komen, had hij wel verwacht, zegt Korthals Altes. Toch is hij teleurgesteld dat de Raad geen verschil maakt tussen fulltime rechters en plaatsvervangende rechters. “Het ministerie kwam tijdens de zitting met allerlei verhalen, over dat er demente rechters op de lijst zouden staan. Maar ze moeten het juist positief bekijken, want er zijn ook rechters die nu na hun zeventigste helpen om de coronastapels weg te werken.”

Hulp wordt gewaardeerd

Sinds mei vorig jaar doet de rechter dankzij de spoedwet weer een paar keer per maand, vooral bij de rechtbank Noord-Holland, zittingen. Dat zijn meestal politierechtzittingen. Volgens Korthals Altes vinden de rechtbanken de hulp van gepensioneerde rechters zoals hij, ‘heel prettig’. “Er zijn er meer die dit doen en voor degene die ik gesproken heb, geldt dat ze het heel leuk vinden.”

In beroep tegen de uitspraak van de Raad gaat hij waarschijnlijk niet. “Ik zou nog naar de Europese rechter kunnen gaan, maar ik denk dat ik dat niet ga doen,” zegt hij. “Of ik moet opeens heel veel steun uit onverwachte hoek krijgen.”