Rechter buigt zich over nieuwe arrestatie Willem Engel

Willem Engel. Beeld ANP / AFP

Engel werd 16 maart aangehouden omdat hij tussen juni 2020 en december 2021 ‘opruiende coronagerelateerde berichten’ zou hebben geplaatst op sociale media. Deze berichten hebben volgens het OM ertoe geleid dat andere mensen strafbare feiten hebben gepleegd.

Op 30 maart werd zijn voorarrest geschorst, onder meer onder de voorwaarde dat hij zich zou onthouden ‘van uitingen op sociale media’. Vrijdagavond was hij echter te zien op YouTube-kanaal Café Weltschmerz, waar hij sprak over de lopende rechtszaken tegen hem. Zondag werd hij (opnieuw) aangehouden.

Onduidelijk

Volgens zijn advocaat Michael Ruperti was de formulering van deze schorsingsvoorwaarde onduidelijk. Hij verzet zich dan ook tegen het opnieuw vastzetten van zijn cliënt. De raadkamer buigt zich vanaf 13.00 uur over de kwestie. Mocht de rechtbank het met het OM eens zijn, dan komt Engel voorlopig weer vast te zitten. Het is niet bekend of dinsdag meteen een beslissing genomen wordt.

Los van deze zaak, moet Engel op 13 juni voor de rechter verschijnen, onder meer voor het negeren van een bevel van de politie tijdens een demonstratie in Den Haag, op 10 oktober 2020.