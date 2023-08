Rechter beslecht geschil over Porsche 911 en stelt zorgondernemer in het gelijk

De Porsche 911 tijdens de inbeslagname bij het huis van zorgondernemer Mario de Wit in Bennebroek.

De rechtbank heeft vorige week bepaald dat de eigendomsclaim van een holding waarvoor De Wit heeft gewerkt geen stand houdt. Die holding overweegt tegen het vonnis in beroep te gaan.

De Wit is blij met de uitspraak, zo liet hij in een telefonische reactie weten. “De tegenpartij moet de auto terugleveren, zo heb ik begrepen van mijn advocaat.”

De sportwagen die in 2016 voor 180.000 euro werd aangeschaft, staat op naam van de vrouw van De Wit.

Honorarium

De Wit – inmiddels 65plusser – had zichzelf de auto naar eigen zeggen cadeau gedaan voor zijn 60ste verjaardag. De tegenpartij in de zaak – holding Lemeey III – betwist dat. Deze stelt dat de Porsche eigendom is van een bv die boven een verslavingszorginstelling hangt waarvoor De Wit actief is. De holding claimt eigenaar te zijn van de Porsche. De Wit zou de auto slechts hebben mogen gebruiken in ruil voor een niet-uitgekeerd managementshonorarium van 17.500 euro. Vanwege een dienstverband verviel die constructie.

De Wit stelt daarentegen dat de bv slechts ‘betaalstation’ en doorgeefluik was bij de transactie en dat de auto zijn eigendom is en was. Daarin wordt hij bevestigd door de raad van toezicht van Solutions. De Wit is grondlegger en bestuurder van Solutions.

Bedenktijd

Dat de rechter heeft geoordeeld dat de auto toekomt aan De Wit en zijn vrouw, betekent niet dat de familie er meteen weer over kan beschikken. De komende drie maanden blijft de Porsche bij de gerechtsdeurwaarder, omdat de de holding tot die tijd in beroep kan gaan.

Zo’n beroep lijkt niet uitgesloten. Wytze van Leuveren, de advocaat van Lemeey III, is ‘verbijsterd’ door de uitspraak. “Ik ben gewend dat rechters in Nederland hun dossier goed lezen, maar ik denk dat deze rechter een off-day had,” aldus de raadsman.

Reinier Veldman zegt namens de holding dat over enkele weken over het al dan niet in beroep gaan tegen de uitspraak een besluit zal worden genomen. “Maar het is heel vreemd dat de rechtbank zegt dat wij op sommige punten van De Wit geen verweer hebben gevoerd, terwijl we daar gewoon stukken over hebben ingeleverd.”