Rechter: Artikel over kroongetuige Nabil B. mag gepubliceerd worden

In het artikel wordt geciteerd uit appberichten die Nabil B. de afgelopen jaren met zijn familie uitwisselde. Het kort geding dient maandagavond in Amsterdam.

AD-misdaadverslaggever Yelle Tieleman kreeg inzage in duizenden berichten die Nabil B. via zijn iPhone uitwisselde met familieleden en zijn vriendin. Die werpen nieuw licht op de rol van de kroongetuige in het Marengoproces waarin onder meer Ridouan Taghi terecht staat. Nabil B. is zelf ook verdachte in het proces, maar sloot een deal met het Openbaar Ministerie. In ruil voor verklaringen over zijn opdrachtgevers krijgt hij strafvermindering.

Advocaat Peter Schouten wil de publicatie van dinsdag verbieden. Hij stelt dat een aantal uitlatingen in het artikel ‘tendentieus, vals en/of onjuist’ zijn. Schouten voert het kort geding namens de kroongetuige en een zus van Nabil B. Schouten eist ook een dwangsom als deze site toch tot publicatie overgaat.

Het AD stelt dat in het artikel letterlijk geciteerd wordt uit chatberichten die morgen openbaar worden en dat er geen reden is om daaruit niet te publiceren. Morgen wordt de Marengozaak hervat in de extra beveiligde rechtbank in Osdorp.