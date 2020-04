Rechtbanken gaan alsnog digitaal vonnissen

Beeld ANP XTRA

Burgers kunnen nu ook bij de rechter verhaal halen tegen coronamaatregelen van de overheid.

De Raad voor de Rechtspraak meldde vrijdag dat vanaf volgende week in veel meer rechtsgebieden online en schriftelijk gevonnist zal worden. “Denk aan kort gedingen, voorlopige voorzieningen, huurzaken, faillissementen, kantonrolzaken en bepaalde arbeidsrechtzaken.” Ook ‘zaken met een relatie tot het coronavirus of tot genomen coronamaatregelen’ horen bij de uitbreiding, zodat de overheidsmaatregelen rond de bestrijding van Covid-19 getoetst kunnen worden door een rechter.

Dit is een koerswijziging ten opzichte van eerder deze maand en volgt na groeiende druk op de rechters. De Raad voor de Rechtspraak besloot op 17 maart vanwege de uitbraak van Covid-19 alle activiteiten in de rechtbanken en gerechtshoven stil te leggen. Alleen enkele urgente categorieën waarbij een vonnis in gevaar komt doordat wettelijke termijnen verlopen, gingen door, zonder publiek.

Burgemeesters

Dit was niet alleen tegen het zere been van de Orde van Advocaten, ook de burgemeesters maakten zich zorgen, onder wie burgemeester Halsema. “Nu de overheid extra bevoegdheden krijgt, is het belangrijk dat de rechterlijke macht zoveel mogelijk z’n werk kan doen.”

Volgens Halsema ontstaan problemen door de terughoudendheid. “De Raad van de Rechtspraak mag zelf beslissen, maar het was fijn als hij dit even overlegd had, want de politie en het Openbaar Ministerie werken wel zo veel mogelijk door en daar hopen de zaken zich nu op,” zegt Halsema in een toelichting. “De trias politica moet blijven functioneren, juist als de bevoegdheden voor één van die drie zijn verruimd.”

Televoorzieningen

Het verzoek van Halsema en de overige regioburgemeesters om niet alleen urgente zaken, maar zoveel mogelijk processen te behandelen, lijkt nu te worden opgevolgd, maar dan niet door de rechtbanken te heropenen. Een zegsvrouw van de Raad voor de Rechtspraak zegt dat er zoveel mogelijk via ‘Skype, televoorzieningen en digitale mogelijkheden’ recht zal worden gesproken.

Opmerkelijk, want de rechtspraak is een van de weinige beroepsgroepen waar de fax nog een gangbaar communicatiemiddel is, waar die in veel andere branches als gedateerd wordt gezien.