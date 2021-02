Rechtbank stelt Marengoproces rond Taghi uit vanwege corona

Beeld ANP

De eerste zittingsdag was gepland op 15 februari in de gerechtsbunker in Amsterdam-Osdorp. Het proces draait om Ridouan Taghi en zestien andere verdachten. Zij worden onder meer verdacht van betrokkenheid bij een reeks liquidaties.

‘De start van de inhoudelijke behandeling van het omvangrijke proces vraagt de inzet en betrokkenheid van een zeer groot aantal personen, waaronder de rechtbank, officieren van justitie, de verdachten en hun raadslieden, beveiligingspersoneel en pers,’ laat de Amsterdamse rechtbank weten in een verklaring. Al die mensen op dit moment bij elkaar roepen, zou onverantwoord zijn. Zowel voor de gezondheid van de betrokkenen als de kwaliteit van de rechtszaak is op dit moment niet te waarborgen.

De opkomst van de Britse variant van het coronavirus is ‘van doorslaggevend belang’ geweest in de beslissing van de rechtbank, die ook ‘de onzekerheid over de ontwikkeling van de huidige besmettingen in verschillende penitentiaire inrichtingen’ noemt als reden.

Uitbraak in de EBI

Met dat laatste wordt mogelijk gedoeld op de corona-uitbraak in de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught. Zeker twee medewerkers zijn positief getest op corona. In de EBI, de strengst beveiligde gevangenis van het land, is ook Taghi gedetineerd.

De rechtbank laat weten de komende weken in de gaten te houden wanneer de inhoudelijke behandeling weer kan worden gestart.

De eerste zittingsdag was gepland op 15 februari in de gerechtsbunker in Amsterdam-Osdorp. Alle geplande dagen in februari worden geschrapt. Vooralsnog blijven de zittingsdagen vanaf maart staan. De rechtbank verwacht tot diep in 2022 bezig te zijn met de zaak.