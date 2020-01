Rechtbank spreekt faillissement Hudson’s Bay Nederland uit

Aanbiedingen waren uit den boze bij ‘kwaliteitsmerk’ Hudson’s Bay. Vorige week hingen de ramen van het warenhuis er vol mee. Beeld Marc Driessen

Alle Hudson’s Bay-winkels zijn per 1 januari dan ook formeel dicht. De komende weken zullen de filialen helemaal ontruimd worden en opgeleverd aan de verhuurders. De curatoren wikkelen het faillissement verder af.

Afgelopen maandag bleken vrijwel alle filialen van Hudson’s Bay overigens al gesloten. Door de uitverkoopactie naar aanleiding van het vertrek uit Nederland waren ze al nagenoeg leeg.

Hudson’s Bay telde in Nederland vijftien filialen. Door het uitgesproken bankroet van Hudson’s Bay Nederland gaan ook de deuren van de twee winkels dicht die vanwege een eerdere uitspraak open moesten blijven, die in de Amsterdamse Kalverpassage en die in winkelcentrum De Barones in Breda.

De Canadese warenhuisketen Hudson’s Bay Company (HBC) wilde enkele jaren geleden de plek van het failliete V&D in het Nederlandse winkellandschap innemen, maar kampte met lage bezoekersaantallen. Half september vorig jaar kondigde de onderneming aan uit Nederland te gaan vertrekken en eind november werd uitstel van betaling aangevraagd. De bewindvoerders namen toen maatregelen om het eerder overeengekomen sociaal plan voor de ruim 1400 medewerkers veilig te stellen.