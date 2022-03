Rechtbank: Gündogan moet terug in fractie Volt

Kamerlid Nilüfer Gündogan na afloop van het kort geding tegen Volt dat vorige week diende. Beeld ANP/Ramon van Flymen

Volgens de voorzieningenrechter heeft Volt in de hele affaire ‘te voortvarend een onjuiste weg’ bewandeld. Gündogan werd op 13 februari geschorst als fractielid nadat er meldingen over grensoverschrijdend gedrag waren binnengekomen. Twee weken later, toen bleek dat dertien mensen haar betichtten van ‘handtastelijkheden, intimidatie en ongewenste seksuele avances’ werd ze definitief uit de fractie gegooid.

Voor de schorsing en het beëindigen van Gündogans fractielidmaatschap was ‘zowel juridisch als inhoudelijk geen grond’, stelde de rechter, omdat daar nergens in de partijstatuten of fractiereglement iets over stond. Dat Volt na de eerste melding actie ondernam, vond zij logisch. Maar de manier waarop, zonder uitleg waarom en de aard van de klachten toe te lichten en ‘zonder enige vorm van wederhoor’, ‘kan niet door de beugel’.

Ook het beëindigen van het fractielidmaatschap kan volgens Volts eigen fractiereglement niet. Voordat daartoe kan worden overgegaan, moet het Kamerlid in kwestie minimaal twee waarschuwingen ‘op schrift’ hebben gekregen en moet er een verbeterplan zijn opgesteld. Ook moeten er meerdere gesprekken, inclusief verslag, zijn gevoerd en moet het Kamerlid in een overleg met collega-fractieleden zijn of haar zegje kunnen doen. Maar dat is in het geval van Gündogan niet gebeurd, concludeert de rechter, al stelt Volt dat er meerdere gesprekken met haar zijn gevoerd.

“Wij hebben dat gewoon niet goed gedaan,” erkende Dassen. Hij heeft daarvoor excuses gemaakt aan Gündogan. Om te zorgen dat de verstoorde verhouding wordt hersteld, komt er bemiddeling via een mediationtraject. “Ik hoop dat we er samen uitkomen”, aldus Dassen. “We moeten zo snel mogelijk met elkaar om tafel.”

Bemiddeling

Gündogan zei tijdens een persconferentie in Amsterdam open te staan voor bemiddeling. “We moeten wel een heel goede mediator hebben.” Ze zei wel te geloven dat ‘een terugkeer mogelijk zal zijn’ en dat haar partij er ‘ondanks deze dwaling’ sterker uitkomt. “Ik ben een optimistisch mens.” Een eerdere poging tot mediation, eind februari, mislukte.

In de nieuwe gesprekken moet volgens Dassen ook worden besproken hoe er onderzoek wordt gedaan naar de meldingen van grensoverschrijdend gedrag. Hij benadrukt dat de rechter Gündogan daarvan niet heeft vrijgepleit. “Het verhaal van de dertien melders staat wel nog steeds.”

Aan een eerder gestart onderzoek, waarvoor Volt een onafhankelijk integriteitsbureau in de arm nam, weigerde Gündogan mee te werken. Zij twijfelde aan de onafhankelijkheid van dat bureau. In de persconferentie noemt zij de handelswijze van zulke bureaus ‘verwerpelijk’. “Zij hebben de macht om reputaties, carrières en levens te verwoesten.”

‘Ik weet nog steeds van niks’

Volt heeft zich voor hun handelswijze altijd verschuild achter het bureau. Dat zou ook de reden zijn waarom Gündogan niet werd verteld waarvan zij precies werd beschuldigd. “Ik weet nog steeds van niks,” zegt Gündogan nu. “Volt heeft het over dertien meldingen, de rechter over elf, maar die zijn op een dubieuze manier tot stand gekomen.” Gündogan zei niet of en hoe die meldingen onderzocht moeten worden.

Volt kreeg de eerste melding over Gündogan op 21 januari per brief binnen, dat was een dag na de uitzending van programma BOOS over grensoverschrijdend gedrag bij The Voice of Holland. De rechter toonde er begrip voor dat ‘de jonge en relatief onervaren partijleiding van Volt’ schrok ‘in het licht van de maatschappelijke discussie’ die door de onthullingen op gang waren gekomen.

‘Terecht heeft zij gemeend dit signaal niet te mogen negeren en te moeten opkomen voor medewerkers die zich onveilig voelen’, schrijft de rechter in haar uitspraak. Volgens haar heeft Volt ‘waarschijnlijk in alle oprechtheid gemeend het juiste te doen’ door meteen een onafhankelijk integriteitsbureau in te schakelen. Maar, er was ‘geen noodzaak’ om de kwestie ‘meteen in de openbaarheid te brengen’.

De rechter veroordeelde Volt ook tot het betalen van een schadevergoeding van 5000 euro. Dat bedrag, zegt Gündogan, zal ze aan Giro555 schenken. “De Oekraïense bevolking moet meer pijn en ellende doorstaan dan wij hier kunnen beseffen.”

De partij is volgens Gündogan groter dan ‘de paar mensen die fouten hebben gemaakt’. Of er voor die mensen nog plek is bij Volt, wilde ze niet zeggen. “Zoals ik vind dat anderen niet voor politie, OM en rechter mogen spelen, mag ik dat ook niet doen. Laat dat aan de leden zijn.”