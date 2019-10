Rechtbank beëindigt gijzeling NOS-verslaggever Robert Bas

NOS-verslaggever Robert Bas in de rechtbank. Beeld ANP

Bas werd donderdag in de cel gezet omdat hij weigerde te getuigen over zijn bronnen in de zaak van de vermoorde GGZ-directeur Rob Zweekhorst. De rechter-commissaris hoopte een getuigenis af te kunnen dwingen door Bas te gijzelen.

Aanvankelijk zou Bas tot maandag in de cel blijven, maar de rechtbank heeft het moment waarop het besluit wordt getoetst vervroegd. Vrijdagochtend liep een groep van ruim honderd collega-journalisten een rondje rond de rechtbank om te protesteren tegen de gijzeling van Bas. Journalistenvakbond NVJ noemde de gijzeling ‘een uitglijder die zo snel mogelijk hersteld moet worden’.

Het Openbaar Ministerie liet vrijdag weten van mening te zijn dat de verslaggever moet worden vrij gelaten. “Het gijzelen van een getuige is immers bedoeld om hem te bewegen alsnog antwoord te geven op vragen. Op het moment dat duidelijk is dat dit doel niet zal worden bereikt, verliest het middel alle effectiviteit en is gebruik ervan niet opportuun.”