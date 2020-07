Recherche slaat enorme slag met kraken 25 miljoen berichten

Internationale opsporingsdiensten waaronder de Nederlandse hebben in een ongekende operatie vanaf april live kunnen meelezen met zo’n 25 miljoen berichten tussen duizenden Nederlandse criminelen, via het ontmantelde EncroChat.

Daardoor zijn volgens politie en justitie grootschalige drugshandel, wapenhandel, corruptie en witwassen in beeld gekomen en gijzelingen, martelingen en liquidaties voorkomen.

Het Nederlandse Openbaar Ministerie en de recherche spreken van het grootste rechercheonderzoek ooit. Het onderzoek begon in Frankrijk, waar de servers van EncroChat draaiden. Nederland is nauw met de Franse autoriteiten gaan samenwerken omdat de Nederlandse onderwereld ‘grootgebruiker’ was van EncroChat.

Arrestaties

Inmiddels zijn in Nederland volgens justitie honderd verdachten van zware misdrijven gearresteerd, meer dan 10.000 kilo cocaïne en 1500 kilo crystal meth onderschept, 19 drugslaboratoria ontmanteld, tientallen (automatische) vuurwapens in beslag genomen, dure horloges en 25 auto’s – soms met ingebouwde verborgen ruimten. Meerdere ontvoeringsplannen zijn volgens de politie verijdeld, evenals liquidaties.

Verwacht wordt dat de berichten bruikbaar zullen zijn voor meer dan 300 onderzoeken. Nieuwe arrestaties zullen snel volgen, denken de opsporingsdiensten.

‘Blauwdruk van crimineel Nederland’

“Sommige berichten zijn zo ontluisterend dat het ons voorstellingsvermogen te boven gaat,” zei politiechef Jannine van den Berg van de landelijke eenheid op een persconferentie bij de Europese justitiekoepel Eurojust in Den Haag. “Het was alsof we aan de vergadertafel van de criminelen zaten mee te luisteren.” De misdrijven die de recherche live kon volgen en vaak voorkomen namen ‘zeer ernstige en gewelddadige vormen aan’.

Hoofd Andy Kraag van de landelijke recherche spreekt van ‘een blauwdruk van crimineel Nederland’. “We hebben tientallen zware misdrijven kunnen voorkomen waaronder liquidaties en schokkende martelingen,” zei Kraag. “We kregen gouden kansen en hebben die direct gepakt. Lopende onderzoeken kwamen in een enorme versnelling, maar we hebben ook zéker veel bewijs gevonden dat aanleiding is voor nieuwe onderzoeken. Wat je alleen uit spannende films kende, speelde zich onder onze neuzen af.”

De versleutelde smartphones die de criminelen gebruikten kosten zo’n duizend euro per stuk. Jaarabonnementen kosten 3000 euro. Kraag: “Daardoor vertrouwden de criminelen blind op de afscherming en daar hebben wij dankbaar gebruik van gemaakt. Dit is een game changer voor de opsporing in Nederland.”

Ter vergelijking: uit de servers van Ennetcom (Canada) en PGP Safe (Costa Rica) waren 7 miljoen versleutelde berichten gehaald waarvan er 1,5 miljoen relevant waren voor Nederland. Die hebben de afgelopen jaren geleid tot tientallen strafzaken tegen de zware georganiseerde misdaad. Via EncroChat zijn nu zo’n 25 miljoen berichten onderschept. Een nieuwe goudmijn, blijven de opsporingsdiensten benadrukken.