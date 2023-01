Recent geopende pizzeria in De Pijp paar weken dicht na brand

Eigenaar Amedeo Aterrano: ‘Gelukkig was de brandweer snel ter plaatse en lijkt de schade beperkt tot de keuken.’ Beeld Eva Plevier

Het plafond van de keuken is zwartgeblakerd en er hangt een flinke rookstank in L’Antica Pizzeria da Michele. Woensdagochtend brak er een grote brand uit in het restaurant in De Pijp, dat pas drie maanden geleden werd geopend. Hoewel het vuur redelijk snel onder controle was, moet de zaak minstens een paar weken dicht.

“Elke ondernemer en restauranteigenaar zal snappen dat dit enorm vervelend is,” zegt eigenaar Amedeo Aterrano. Sinds de opening in oktober zat zijn pizzeria vaak barstensvol. Aterrano bracht naar eigen zeggen de authentieke Napolitaanse pizza – grote pizza’s met een lage, dunne korst – naar Amsterdam.

Lastige situatie

De brand ontstond in de keuken, achterin het restaurant. Volgens Aterrano begon het vuur niet in een pizzaoven. Hoe de brand dan wel heeft kunnen ontstaan, wordt onderzocht. “Het is nog niet helemaal duidelijk hoe het gesteld is met de staat van het restaurant,” aldus Aterrano. Hij en mede-eigenaar en chefkok Elio Barbone reisden woensdag van Londen naar Amsterdam. “Gelukkig was de brandweer snel ter plaatse en lijkt de schade beperkt tot de keuken.”

Dat de zaak na drie succesvolle maanden plots dicht moet, is voor de mannen een lastige situatie. “Dit wens ik niemand toe,” verzucht Aterrano. “Maar we blijven positief en starten vandaag nog met het opknappen. We gaan het redden.”

L’Antica Pizzeria da Michele is niet het eerste restaurant dat kort na opening moet sluiten vanwege brand. In maart brak er brand uit in sterrenzaak 212 aan de Amstel. Dat restaurant moest toen ook een paar maanden dicht.

