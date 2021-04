Reacties op vonnis Chauvin: ‘Raar dat we blij moeten zijn om iets dat heel normaal zou moeten zijn’

'De dood van George Floyd heeft veel losgemaakt vorig jaar en ik denk echt dat dat blijvend is.' Beeld AP

“Ik denk dat dit een heel belangrijk moment is,” zei rapper Typhoon dinsdagavond, even voordat het vonnis werd uitgesproken, in Op1. “De leus ‘No justice, no peace’ geeft aan dat er doden vallen als niemand verantwoordelijk wordt gehouden voor buitensporig politiegeweld.”

Rapper Akwasi postte enkel het woord ‘opluchting’ bij een portret van George Floyd op Instagram. Ook presentatrice van Klokhuis Sosha Duysker vertelt opgelucht te zijn, maar tegelijkertijd dubbele gevoelens over het vonnis te hebben. “Ik had verwacht dat ik euforisch zou zijn, maar dat voel ik niet. Het is een beetje raar dat we blij moeten zijn om iets dat eigenlijk heel normaal zou moeten zijn. Dat de hele wereld in opstand heeft moeten komen om dat voor elkaar te krijgen, is schrijnend.”

Kick Out Zwarte Piet-activist Jerry Afriyie zegt euforische reacties van anderen te snappen, maar kan daar niet in meegaan. “Zelfs Stevie Wonder had kunnen zien dat dit moord was. Ik kan het pas vieren wanneer zwarte levens ook worden beschermd als het er niet zó bovenop ligt als in deze zaak.”

'Bitterzoete overwinning’

Mede-oprichter van The Black Archives Mitchell Esajas spreekt op Instagram van een ‘bitterzoete overwinning’ voor de familieleden van Floyd en iedereen die deel heeft genomen aan de historische protesten vorig jaar. ‘Maar het hele systeem dat leidt tot de ontmenselijking van zwarte levens moet worden ontmanteld.’

Toch spreken mensen ook voorzichtig van hoop. Duysker: “Het is volgens mij wel een krachtige boodschap en een nieuw begin. De dood van George Floyd heeft veel losgemaakt vorig jaar en ik denk echt dat dat blijvend is. Racisme wordt sindsdien veel serieuzer genomen en dat vind ik hoopvol.”

