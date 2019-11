Reacties op stikstofmaatregelen: van ‘te laat’ tot ‘dat wordt wennen’

Het kabinet presenteerde woensdagochtend zijn plannen om de uitstoot van stikstof omlaag te krijgen. Daardoor kunnen veel belangrijke wegen- en bouwprojecten in Nederland weer doorgang vinden. Van politiek tot het bedrijfsleven wordt er gereageerd op de vergaande plannen.

Petitie GroenLinks tegen stikstofplan

GroenLinks is een petitie gestart tegen een van de stikstofmaatregelen van het kabinet. De oppositiepartij vindt het maar niets dat het kabinet natuurgebieden wil samenvoegen, waardoor daar meer stikstof mag neerdalen.

GroenLinks spreekt van het schrappen van de beschermde status van natuurgebieden. ‘Dit is een regelrechte aanval op onze kwetsbare natuur. Onze natuur - de bossen, duinen en heides - wordt ingewisseld voor het uitbreiden van vliegvelden, bedrijventerreinen en de intensieve veehouderij,’ is op de website van de petitie te lezen.

GroenLinksleider Jesse Klaver noemt de maatregelen van het kabinet ‘veel te laat’ en ‘veel te weinig’ om de stikstofcrisis op te lossen.

ANWB: maximaal 100 km wordt een uitdaging

Het wordt een uitdaging om mensen op de snelwegen maximaal 100 kilometer per uur te laten rijden. Dat zegt hoofddirecteur Frits van Bruggen van de ANWB.

“Ons wegennet is gemaakt om harder te rijden, dus veel mensen zullen eraan moeten wennen,” aldus Van Bruggen. “Het is voor de verkeersveiligheid daarom ook belangrijk dat het goed gehandhaafd gaat worden. Daarnaast moeten we er ook naar streven dat deze maatregel tijdelijk is. We pleiten daarom voor de verduurzaming van de auto. Dat is de echte oplossing voor het probleem. De elektrische migratie van het wagenpark zal met behulp van subsidiëring doorgezet moeten worden en de eerste- en tweedehandsmarkt van elektrische auto’s zal gestimuleerd moeten worden.”

In een peiling onder ANWB-leden staat 51 procent positief tegenover de verlaging van de maximale snelheid, 34 procent is negatief. “De helft van de leden ziet in dat het een belangrijke maatregel is voor het herstel van de natuur en dat er weer verder gebouwd kan worden.”

LTO: doorpakken voor de landbouw

Landbouworganisatie LTO betreurt het dat het kabinet al met maatregelen is gekomen om de stikstofimpasse te doorbreken terwijl er nog wordt gewerkt aan een plan dat door de landbouwsector wordt gedragen. “Dat de bouw verder moet, staat buiten kijf,” aldus Marc Calon (LTO-voorzitter). Maar hij vindt het jammer dat er nog geen duidelijkheid is over bijvoorbeeld het bemesten van weilanden. “Ook dat is onwerkbaar en moet snel worden opgelost.”

Calon: “We benadrukken continu dat boeren de (financiële) ruimte moeten krijgen om te kunnen innoveren. Het voornemen van het kabinet om voor de landbouw doelen voor het voerspoor neer te leggen die door de sector zelf verder worden uitgewerkt, biedt mogelijkheden. Het is goed dat er een doel wordt geformuleerd en geen middel, maar dit hoort thuis in een integraal plan.”

Volgens Calon focust het kabinet nu op de korte termijn. Maar het geeft aan op de langere termijn kritisch naar Natura-2000 gebieden te kijken. Een stap in de goede richting, aldus Calon. Hij stelt: “LTO Nederland pleit niet voor minder natuur, maar wel voor beleid dat voorkomt dat N2000-gebieden Nederland in gijzeling houden.”

Milieudefensie: ‘Snelheid verlagen is een goed begin’

Het verlagen van de maximumsnelheid is een goed begin, maar voor de rest is Milieudefensie niet tevreden over de stikstofmaatregelen van het kabinet. Ook Greenpeace is kritisch en zegt: “Het zelfverklaarde groenste kabinet ooit, laat zijn ware gezicht zien.”

“Het kabinet kiest weer voor meer asfalt, bijvoorbeeld op de ring Utrecht bij Amelisweerd. Dat is slecht voor de natuur en daar wordt het verkeer ook niet duurzamer, veiliger, gezonder en goedkoper van,” vindt Milieudefensie, dat stelt dat het kabinet zich rijk rekent met het invoeren van enzymen in veevoer. “Dat is goed voor DSM, maar helpt boeren niet richting kringlooplandbouw. Met dit pakket neemt het kabinet onnodige risico’s voor het behoud van de natuur en banen in woningbouw.”

Volgens milieuorganisatie Greenpeace kiest het kabinet ervoor ‘het mes in de natuur te zetten’. “Dat is het begin van het einde van natuurbescherming. Het kabinet zou voor natuur moeten gaan staan en stikstofuitstoot bij de bron aanpakken,” aldus de milieugroepering. “Dat betekent inzetten op een omslag naar ecologische landbouw met minder dieren. Het kabinet kan direct aan de slag met verplichte weidegang voor koeien en de import van soja voor veevoer drastisch verminderen.”