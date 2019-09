Reacties op Lelystad Airport: ‘Klimaat kan deze vluchten niet aan’

Lelystad Airport. Beeld ANP

Het vliegveld in Flevoland moet vakantievluchten van Schiphol overnemen. De Stichting Red de Veluwe is hier niet blij mee. “Het ziet er niet goed uit. Dit is slecht nieuws. Dit willen we niet. Het is verschrikkelijk en heel jammer dat deze hobbel genomen is,” zegt Jaap Kloosterziel van de stichting tegen het NOS Radio 1 Journaal.

De tegenstanders van meer vluchten op Lelystad Airport hebben de hoop gevestigd op andere problemen die nog moeten worden opgelost, zoals het stikstofprobleem. “Er zijn nog meer hobbels die genomen moeten worden. We hopen ook dat de Tweede Kamer kritisch gaat kijken naar wat dit te betekenen heeft. We gaan ervan uit dat de Kamer niet akkoord gaat met autonome groei, dus we moeten nog zien of het wel doorgaat.”

‘Klimaat kan uitbreiding niet aan’

Milieuclubs Greenpeace, Natuur en Milieu en Natuur en Milieufederatie Noord-Holland reageren gezamenlijk met de uitspraak dat de uitbreiding van Lelystad moet worden afgeblazen. Dat deze administratieve hobbel is genomen, betekent volgens de drie organisaties niet dat Lelystad Airport open kan.

‘Het openen van de luchthaven veroorzaakt nog steeds grote klimaat- en natuurschade en zal zorgen voor veel overlast voor omwonenden. De enige manier om dat te voorkomen, is door de uitbreiding van Lelystad Airport af te blazen. Deze grote vervuiler moet er niet komen, want het klimaat kan al deze vluchten niet aan,’ schrijven de milieuorganisaties.

‘Als het waar is, zou dat fantastisch zijn’

Minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) reageert behoedzaam op het bericht dat de Europese Commissie het licht op groen zet voor het plan om vluchten tussen en Schiphol en Lelystad te verdelen. “Als het waar is, zou dat fantastisch zijn, maar ik ga geen eieren verkopen voor ik een kip heb.”

Van Nieuwenhuizen voegde toe dat er dan ook nog een oplossing gevonden moet worden voor de ‘stikstofproblematiek’. “Het kabinet werkt daar hard aan.”

‘Goed voor Nederland!’

VVD-Europarlementariër Caroline Nagtegaal is een stuk minder terughoudend dan haar partijgenoot Van Nieuwenhuizen. ‘Ziet ernaar uit dat in Europa een belangrijke stap is genomen voor Lelystad en de regio. Goed voor Nederland, Schiphol en onze luchtvaartsector!,’ twittert zij. Nagtegaal zit onder meer in de commissie vervoer en toerisme van het parlement.