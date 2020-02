‘Razzouki vermomde zich als oudere, verliet amper zijn huis’

De gearresteerd Said Razzouki Beeld De Telegraaf

Dat meldt De Telegraaf, dat bovendien over beelden van de arrestatie beschikt. Daarop is te zien hoe een zwaarbewapend politieteam het appartement van Razzouki binnendringt. Niet lang daarna komt de gearresteerde Razzouki zelf in beeld, arm in arm met Colombiaanse veiligheidsmensen.

De gearresteerde Razzouki doet er alles aan onherkenbaar te blijven, zo lijkt het. Wat wel opvalt: zijn haar is wit. Razzouki zou zich hebben vermomd als een twintig jaar ouder persoon, inclusief wit haar en een baard.

Razzouki werd vrijdag in Medellín opgepakt in een woning. Dat gebeurde in samenwerking met de Amerikaanse Drug Enforcement Administration (DEA), de FBI, de Nederlandse politie en het Openbaar Ministerie (OM).

Volgens de Colombiaanse generaal Jorge Luis Ramirez Aragón, die door De Telegraaf wordt geciteerd, kwam Razzouki amper buiten. Een van de weinige keren dat hij dat wél deed, werd Razzouki noodlottig: de Colombiaanse politie hield de wijk waar hij zich bevond in de gaten en herkende hem.

Bij de inval zou Razzouki hebben geprobeerd te ontsnappen. Hij sprong vanuit zijn appartement op drie hoog naar beneden. Daarbij raakte hij lichtgewond. Inmiddels bevindt Razzouki zich in een gevangenis in de Colombiaanse hoofdstad Bogotá.

Niet minder gevaarlijk

Razzouki was jarenlang onvindbaar. Hij wordt beschouwd als de ogenschijnlijk bedaardere rechterhand van de bloeddorstige en impulsieve Ridouan Taghi. Dat maakt hem niet per se minder gevaarlijk, schreef Paul Vugts, misdaadverslaggever van Het Parool.

Evenals Taghi zal hij zo snel mogelijk naar Nederland worden overgebracht. Hij zal vrijwel zeker in de Extra Beveiligde Inrichting in Vught worden geplaatst, de zwaarst beveiligde penitentiaire inrichting van het land.

Razzouki wordt verdacht van onder meer het – samen met Taghi – aansturen van vele liquidaties. Hij is in het Marengo-proces formeel aangeklaagd voor het leiden van een criminele organisatie met onderwereldmoorden als oogmerk.