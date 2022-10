Rapport: slachtoffers mensenhandel ook uitgebuit door eigen ouders

Beeld Getty Images/iStockphoto

Dat blijkt uit een nieuw rapport van het Centrum tegen Kinderhandel en Mensenhandel (CKM), dat vandaag uitkomt. In totaal namen vorig jaar 285 slachtoffers van mensenhandel contact op met een speciale, anonieme chatlijn van behandel- en expertisecentrum Fier, zo is te lezen in Onzichtbare slachtoffers van mensenhandel. Dat is 14 procent meer dan vorig jaar. Ook (jonge) kinderen nemen contact op: bijna 1 op de 5 slachtoffers is jonger dan 15 jaar.

In 16 procent van de gevallen gaat het om uitbuiting door één of beide ouders. “Hierbij fungeert een vader, moeder of allebei als pooier van hun eigen kind,” zegt woordvoerder Shamir Ceuleers van het CKM. “Drie jaar geleden, toen de chatlijn begon, zagen we de eerste gevallen. Vorig jaar zagen we een stijging, die nu doorzet. Het gaat om een extra kwetsbare groep, die in een uiterst onveilige situatie verkeert. Als een ouder betrokken is, is het slachtoffer extra lastig te bereiken.” Laat staan dat het tot strafrechtelijke vervolging van daders komt. “Er zijn slechts enkele rechtszaken bekend.”

Doelgerichter zoeken

Het CKM wil daarom ‘concrete acties’, nadrukkelijk ook als het gaat om de kinderen die slachtoffer worden van eigen ouders. Ceuleers: “We dringen er op aan dat de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid onderzoek laat doen, om te kijken hoe deze kinderen beter kunnen worden gesignaleerd en beschermd, en ouders kunnen worden gestopt. De politie moet doelgerichter zoeken naar slachtoffers, zorgverleners en organisaties zoals Veilig Thuis, die meldingen krijgen over onveilige situaties, moeten ook kijken of sprake kan zijn van uitbuiting.”

De hoop van het CKM is gericht op het nieuwe kabinet. “Hoewel we eerder al constateerden dat ouders ook daders kunnen zijn, heeft de vorige staatssecretaris amper iets gedaan.”

Voor vrijwel alle slachtoffers die contact opnemen geldt overigens dat ze nog niet in beeld zijn bij hulpverlening of politie, terwijl velen al een jaar of langer worden uitgebuit, een kwart zelfs al vijf jaar of meer. Een gebrek aan vertrouwen in zorgverlening, angst voor verwijten van de maatschappij en het risico op represailles zorgen dat het moeilijk is voor slachtoffers om zelf naar voren te stappen. “Het duurt heel lang voor ze de moed bij elkaar hebben geraapt om de drempel over te gaan.”

Uit beeld geraakt

Daar komt bij dat het thema mensenhandel een tijd naar de achtergrond is geschoven. “Deze groep is in het verleden uit beeld geraakt, toen prioriteiten veranderden. Er is toen enorm bezuinigd op mensenhandel, er werd geïnvesteerd in bijvoorbeeld terrorisme. Bij de politie verdwenen ervaren rechercheurs uit beeld die, nu er een ommekeer plaatsvindt, niet gemakkelijk te vervangen zijn. Expertise moet nu opnieuw worden opgebouwd.”

Laagdrempelige, online hulpverlening moet ondertussen structureel onderdeel worden van de aanpak van mensenhandel. “Het is een middel om een groep te bereiken die anders helemaal niet wordt bereikt.” Bij de chatlijn van Fier kunnen slachtoffers anoniem hun verhaal doen. Sommigen doen dat eenmalig, bij anderen lukt het om bijvoorbeeld door te verwijzen. “Het doel is om een vertrouwensband op te bouwen, waardoor uiteindelijk gekeken kan worden of een slachtoffer ook fysiek veilig af kan spreken met hulpverleners, of naar de politie kan worden begeleid.”

Overigens worden veel slachtoffers die seksueel worden uitgebuit ook crimineel uitgebuit, wat betekent dat ze gedwongen worden bijvoorbeeld drugs te vervoeren of te stelen. “Toch zien we in strafzaken zelden dat ook voor die combinatie wordt vervolgd.”