Rapport SCP: Nederlanders zijn de polarisatie moe

Bijzonder kritisch zijn Nederlanders over de aanpak van het woningtekort. Ook ergeren ze zich aan de overlast van protestacties. Beeld Joris van Gennip / ANP

De overgrote meerderheid van de Nederlanders zegt zich zorgen te maken over de toenemende meningsverschillen en de verruwing in de samenleving. Uit het rapport Burgerperspectieven van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) blijkt dat ‘toegenomen polarisatie’ hoog staat in het lijstje met onderwerpen waar mensen over tobben.

Driekwart van de Nederlanders stelt dat de meningsverschillen in het land toenemen. Dat is opmerkelijk, stelt het SCP. Uit bevolkingsonderzoeken door de jaren heen over hoe wij denken over maatschappelijke problemen als bijvoorbeeld inkomensongelijkheid, blijkt juist dat de onderlinge meningsverschillen helemaal niet zijn toegenomen. “We zijn het veel meer met elkaar eens dan mensen denken,” zegt SCP-onderzoeker Emily Miltenburg.

Sociale media en talkshows

Dat mensen toch het gevoel hebben dat we elkaar steeds meer in de haren vliegen en onverdraagzamer worden, komt door wat mensen zien in de Tweede Kamer, op sociale media en in bijvoorbeeld talkshows. Uit het SCP-onderzoek blijkt dat mensen verontrust zijn dat de relatief kleine groep mensen met meer extreme meningen groter wordt. Ook ergeren ze zich aan de overlast van protestacties.

“Dat mensen het gevoel hebben dat de tegenstellingen in het land toenemen, is op zichzelf al zorgelijk,” waarschuwt Miltenburg. Want daardoor zullen die tegenstellingen alsnog toenemen. “Als grote groepen mensen denken dat de polarisatie toeneemt en dat er geen ruimte meer is voor debat, kan dat leiden tot vijanddenken. Zo van: de ander luistert toch niet. Ook ontstaat het gevaar dat steeds meer mensen zich afsluiten van het publieke debat.”

In het rapport waarschuwt het SCP politici en media dan ook niet te snel verschillen uit te vergroten. De onderzoekers stellen dat ‘conflicten over waarden en opvattingen horen bij een democratie’ maar dat er in debatten ook aandacht moet komen voor de nuance.

Staat van de economie

Dat ‘we’ somber zijn over de staat van het land, blijkt al jaren uit de onderzoeken die het SCP houdt. Uit het jongste rapport blijkt weer dat 46 procent van de Nederlanders vindt dat het ‘de verkeerde kant opgaat met Nederland’, slechts 21 procent vindt dat het de goede kant opgaat. Daar tegenover staat dat we doorgaans wél tevreden zijn met ons eigen leven.

Bovenaan de lijst met zorgen is de staat van de economie. Bijna twee derde verwacht een verslechtering. Ook noemen mensen het functioneren van de politiek. Slechts de helft geeft aan vertrouwen te hebben in het kabinet. En het vertrouwen in de Tweede Kamer is nagenoeg even laag.

Mensen vinden dat de politiek de problemen in het land niet oplost of te laat ingrijpt. Bijzonder kritisch zijn Nederlanders over de aanpak van het woningentekort. Daarnaast verwijten mensen politici ‘slechte omgangsvormen’ en ‘een gebrek aan daadkracht en moraliteit’. Ook leeft een breed gedragen gevoel dat politici niet weten wat er onder de bevolking speelt.