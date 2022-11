Rapport Planbureau: ook met nieuwe klimaatplannen haalt kabinet doel niet

Volgens de KEV moeten er snel concrete stappen genomen worden om het Nederlandse klimaatdoel te halen. Beeld Getty Images

Over acht jaar moet de uitstoot van schadelijke broeikasgassen 49 tot 55 procent kleiner zijn dan in 1990. Op basis van de concreet uitgewerkte plannen komt Nederland niet verder dan 39 tot 50 procent in 2030.

Er zijn problemen met het vinden van voldoende arbeidskrachten en grondstoffen zijn moeilijk te krijgen. Ook verloopt de vergunningverlening stroperig en kan het Nederlandse elektriciteitsnetwerk de verduurzaming nauwelijks bijbenen.

Een ander probleem is dat plannen nog onvoldoende zijn uitgewerkt. Het effect op het klimaat is daardoor nauwelijks te berekenen. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om de plannen voor het rekeningrijden, nieuwe energiebelastingen en het terugbrengen van de stikstofuitstoot.

Plannen

Een aantal plannen is volgens de KEV wel voldoende uitgewerkt om de te verwachten winst voor het klimaat te berekenen. Daarbij gaat het onder andere om de afspraken met grote vervuilers en het maken van afspraken met woningbouwcorporaties om huizen te verbeteren. Maar ook als deze cijfers worden meegenomen, is dat nog niet genoeg.

Volgens de KEV moeten er snel concrete stappen worden gezet om het Nederlandse klimaatdoel te halen. Zeker als het gaat om grote infrastructurele projecten, zoals windparken op zee. Op dit moment is de verwachting dat de helft van de nu geplande windparken pas na 2030 zullen worden opgeleverd.

Ook andere maatregelen zoals de bouw van nieuwe kerncentrales en het openhouden van de kerncentrale in Borssele, hebben pas na 2030 effect. Zinloos zijn ze niet; ze dragen in elk geval bij aan het uiteindelijke doel om in 2050 volledig klimaatneutraal te zijn.