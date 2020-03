Rapport over vergiftigde schippers: pas protocol aan

De Milieu Ongevallen Dienst van de RIVM bij metingen op het schip de Fox. Beeld RIVM

Dat concludeert de Onderzoekscommissie Veiligheidsincidenten van het Centraal Nautisch Beheer Noordzeekanaalgebied (CNB), een samenwerkingsorganisatie van de gemeenten Amsterdam, Beverwijk, Velsen en Zaanstad.

Het schippersechtpaar André en Vanessa de Waardt werd in december 2019 nabij Nieuwegein in kritieke toestand van hun schip de Fox gehaald. Het stel was urenlang blootgesteld aan het uiterst giftige fosfine, een gas dat in de scheepvaart wordt gebruikt om een lading tegen ratten en ander ongedierte te beschermen.

Het gas was gebruikt in een met veevoer geladen zeeschip. Die lading was vervolgens overgeladen in kleinere binnenschepen, waaronder de Fox.

Fosfine wordt op twee manieren in schepen gebruikt. In de meeste gevallen worden fosfinepillen verpakt in een katoenen zak die bij de lading wordt gelegd. Op de ladingpapieren staat duidelijk vermeld hoeveel van die zakken bij de lading liggen.

Bij één op de tien schepen wordt echter gebruikgemaakt van losse pillen. Dat was ook het geval bij de Fox. Het grote nadeel: bij losse pillen is het nooit zeker of de resten van de pillen zijn verwijderd.

De commissie van het CNB concludeert dat het opgestelde protocol wel degelijk is gevolgd, maar dat het protocol niet klopt. Het is van belang dat een met losse pillen behandelde lading nóg beter wordt onderzocht.

Weer aan het varen

André en Vanessa de Waardt maken het overigens weer goed. André vaart weer. In december vertelde de vader van André, Wim de Waardt, hoe slecht zijn zoon en schoondochter eraan toe waren. “Ze hadden veevoer geladen in Amsterdam en zijn toen naar Vreeswijk bij Nieuwegein gaan varen. Onderweg werden ze zieker en zieker. Misselijk en overgeven, het werd met het uur erger.”

In het bloed van de binnenvaartschippers werd volgens Wim de Waardt tot veertien keer de hoeveelheid fosfine aangetroffen die een mens kan verdragen. “Ze hebben 112 gebeld op het moment dat ze gewoon niet meer op de benen konden staan.”