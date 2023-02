Rapport over gaswinning komt vrijdag – en daar zijn best wat mensen in Den Haag nerveus over

Premier Mark Rutte tijdens de openbare verhoren van de Parlementaire Enquetecommissie Aardgaswinning Groningen. Beeld Kees van de Veen/ANP

Van enquêtekoorts is in Den Haag nog weinig te merken. Er wordt amper gespeculeerd over het vertrek van bewindspersonen of het kabinet, nu de parlementaire enquêtecommissie Aardgaswinning Groningen haar conclusies presenteert.

Bij de installatie van de enquêtecommissie zei voorzitter Tom van der Lee ook dat het niet de bedoeling van het onderzoek was om ‘koppen te laten rollen’. Wel hoopt de commissie meer inzicht te kunnen geven over hoe het zo mis kon lopen in Groningen: het risico van gasboringen is te lang onderschat en het schadeherstel aan de huizen werd een lijdensweg voor de gedupeerden. Ook moeten lessen worden getrokken voor de toekomst, nu er in Nederland veel in de bodem wordt geboord voor bijvoorbeeld aardwarmte of de ondergrondse opslag van CO 2 .

Maar dat wil niet zeggen dat niemand zich zorgen hoeft te maken. Want er zijn wel degelijk personen die reden hebben om het eindrapport van de commissie met angstzweet af te wachten.

Hard rapport

In de eerste plaats Hans Vijlbrief, staatssecretaris Mijnbouw. Hij werd vorig jaar aangesteld om de problemen in Groningen op te lossen. Oppositiepartijen fluisterden cynisch dat de nieuwe kabinetspost Mijnbouw vooral was verzonnen om iemand te kunnen offeren als de enquêtecommissie met een hard oordeel zou komen.

Vijlbrief zegt een hard rapport te verwachten. En daar is ook aanleiding voor. 68 personen werden door de commissie verhoord. Daaruit kwam een lelijk beeld naar voren over een overheid die aan alle kanten faalde.

De veiligheid van Groningers was lang niet eens punt van discussie in Den Haag. Toezichthouders hadden amper kennis over de gevaren van de winning. En toen in 2013 het eerste alarmerende rapport verscheen, ging dat jaar de gaswinning eerst nog omhoog. Wie daarvoor verantwoordelijk was, blijft onduidelijk. Minister Henk Kamp, die destijds verantwoordelijk was, zei zelf ook niet te weten wie daar de opdracht voor had gegeven.

En toen vanaf 2014 de winning werd teruggebracht, ging dat nog mondjesmaat omdat het kabinet de inkomsten van het gas niet kon missen.

Bij het herstel van de schade aan de huizen en het verstevigen van woningen in het winningsgebied werkten exploitant NAM en de betrokken overheden elkaar soms lelijk tegen. Lokale gemeentebesturen en de provincie kwamen met zo veel aanvullende eisen, dat het project steeds meer onuitvoerbaar werd. Daarbij liet de landelijke overheid de problemen te lang op hun beloop. Er ontstond een ‘bestuurlijke spaghetti’ waarin Groningers die hulp zochten, verstrikt raakten.

Bestuurlijk falen

Met zo veel bestuurlijk falen is het niet gek als iemand daar politieke verantwoordelijkheid voor neemt. “Als de Kamer vindt dat ik een sta-in-de-weg ben om de problemen in Groningen op te lossen, doe ik mijn koffer dicht en ga ik wat anders doen,” zei Vijlbrief onlangs.

Maar wat het in dit geval lastig maakt, is dat het falen in Groningen niet zozeer één bewindspersoon of één kabinet is aan te wrijven. Een hoofdschuldige ontbreekt. Al sinds 1959, nadat het eerste gas bij Kolham werd ontdekt, groeide de boel scheef. Wel is de bijna onbeheersbaar geworden schade- en hersteloperatie vooral iets van de laatste tien jaar, nadat de bevingen in kracht waren toegenomen. Die in Huizinge in 2012 was een keerpunt. Dat maakt dat ook Mark Rutte, die al die tijd premier was, reden heeft om peentjes te zweten vrijdag.

Rechtvaardig

En los van de openbare verhoren hield de commissie 124 gesprekken achter de schermen en vroeg ze zo’n 600.000 stukken op bij ministeries, oliemaatschappijen en lagere overheden. Mogelijk is daar nog iets in ontdekt wat een andere bewindspersoon in verlegenheid brengt.

De commissie zou ook weleens kritisch kunnen oordelen over het functioneren van de Tweede Kamer zelf. Gedupeerde Sybrand Nijhoff verwoordde het in zijn verhoor zo: “Zijn wij geen Nederlanders? Nederland weet niet waar Groningen ligt. Maar wel als het op centen aankomt. Jullie in de Tweede Kamer nemen toch wetten aan? Het is niet rechtvaardig zoals met ons is omgegaan.”

Want een van de conclusies van de commissie laat zich hoe dan ook raden: de politiek had te weinig grip op de oliewinning in Groningen, waar exploitant NAM tot hoge mate zelfstandig besluiten kon nemen zolang de leveringszekerheid van gas niet in gevaar kwam en er genoeg geld in de staatskas kwam. Die manier van denken had héél politiek Den Haag decennia in zijn greep.