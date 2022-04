Rapport: basisregels corona steeds minder nageleefd

Sommige regels zijn wel blijven hangen: twee op de drie mensen geven nog steeds geen hand. Beeld Getty Images

Dit blijkt uit een rapportage over het effect van de landelijke coronacampagne ‘Alleen Samen’, dat naar de Tweede Kamer is gestuurd. In maart bleef bijvoorbeeld slechts een kwart van de mensen thuis als zij corona of coronaklachten hebben. Een maand eerder deed nog een op de drie mensen dat.

Ongeveer de helft van de mensen met klachten heeft zich de afgelopen tijd niet laten testen. Zo’n 10 procent van hen vermoedde wel corona te hebben.

Sommige regels zijn wel blijven hangen: twee op de drie mensen geven nog steeds geen hand en de helft van de Nederlanders is ‘terughoudend’ met omhelzen en zoenen.

Testbereidheid neemt af

Sinds de opheffing van het thuiswerkadvies gaan we steeds weer vaker naar het werk, zo blijkt verder uit de rapportage. Dat is een opmerkelijke uitkomst: nog geen maand geleden bleek uit onderzoek dat ruim 4 op 10 werknemers niet meer wil reizen naar werk. Toen nog dringend werd geadviseerd zo veel mogelijk thuis te werken, werkten negen op de tien mensen deels of helemaal vanuit huis.

Ook houden minder mensen zich aan de 1,5 meterregel sinds die per 23 maart is vervallen. De mondkapjesplicht in het openbaar vervoer verviel toen ook. De helft van de Nederlanders vindt een mondkapje in volle treinen en bussen belangrijk, goed en nuttig, maar slechts drie op de tien reizigers gebruiken deze nog weleens.