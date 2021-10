Rapper Murda is terug in Nederland na strafeis Turkije

De Nederlands-Turkse rapper Murda, echte naam Önder Doğan, is zaterdagmiddag aangekomen in Nederland. Het management van de rapper, tegen wie de openbaar aanklager in Turkije een jarenlange celstraf heeft geëist, laat weten dat hij op Schiphol is geland vanuit Turkije.