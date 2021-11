‘Rapper Lil Kleine beroofd van peperduur horloge in Rotterdam’

Rapper Lil Kleine. Beeld ANP

Volgens een woordvoerder van de politie kwam om 23.45 uur een melding binnen van een ‘poging tot beroving’ aan de Willemskade. “Deze poging was gewelddadig en gewapend, maar het is nog onduidelijk of daarbij iets buit is gemaakt.”

RTL schrijft dat de overval gebeurde toen Scholten het feest wilde verlaten. Hij werd bij de deur opgewacht door drie personen, met een pistool op zijn hoofd geslagen en van zijn horloge ontdaan. Het zou gaan om een klok van Patek Philippe Nautilus, die online te koop is voor 174.000 euro, met gratis verzending.

Drie of vier daders

Een omstander zag het gebeuren, aldus het artikel, en waarschuwde vervolgens alle genodigden in de zaal, waarna uit voorzorg niemand het pand meer mocht verlaten. Volgens diezelfde omstander werd de rapper onder schot gehouden en daarna met het pistool geslagen.

“Op basis van getuigenverklaringen gaan we uit van drie of vier daders,” aldus de politiewoordvoerder, die niets wil zeggen over de identiteit van het slachtoffer. “Dat is privacygevoelige informatie. Er zijn nog geen aanhoudingen verricht.”