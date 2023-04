Rapper Coolio overleed aan overdosis fentanyl

Coolio, wiens echte naam Artis Leon Ivey Jr. is, is vooral bekend van hits uit de jaren negentig, zoals Gangsta’s Paradise. Beeld Redferns

Fentanyl, een zeer sterke pijnstiller, kan bij een kleine hoeveelheid al voor een dodelijke overdosis zorgen. Verschillende media melden op basis van zijn overlijdensakte dat er ook sporen van heroïne en methamfetamine in het bloed van Coolio zijn aangetroffen.

Op de akte is ook meegenomen dat Coolio leed aan ernstige astma, de hartaandoening cardiomyopathie en dat hij recent het hallucinogene middel PCP had gebruikt.

Coolio, wiens echte naam Artis Leon Ivey Jr. is, is vooral bekend van hits uit de jaren negentig, zoals Gangsta’s Paradise, C U When U Get There en Fantastic Voyage. Volgens entertainmentwebsite TMZ bezocht Coolio op de dag van zijn overlijden het huis van een vriend, waar hij mogelijk als gevolg van een hartaanval dood werd aangetroffen.

Tip Het Parool via Whatsapp Heeft u een tip of opmerking voor de redactie? Stuur een bericht naar onze tiplijn.

Luister naar onze wekelijkse podcast Amsterdam wereldstad: