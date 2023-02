Randstadtopman: kabinet moet ingrijpen in flexwerk

Als er geen maatregelen worden genomen kan een waterbedeffect ontstaan, waardoor bijvoorbeeld ook de zorg te maken krijgt met de negatieve effecten van flexwerk, aldus Randstadtopman Jeroen Tiel. Beeld Marc Driessen

De arbeidsmarkt slaat door het almaar toenemende aantal flexwerkers steeds verder uit het lood, vindt Randstadtopman Jeroen Tiel. “De regie op de arbeidsmarkt raakt zoek,” zegt de topman in de nasleep van de jaarcijfers die het grootste uitzendbureau van ons land dinsdag presenteerde. “Het blijft bij intenties. Werk moet beter worden geregeld, met name in zzp-constructies vinden schrijnende zaken plaats.”

De Sociaal-Economische Raad (SER) heeft de afgelopen jaren meerdere adviezen op tafel gelegd om de arbeidsmarkt te hervormen. Eerder deed de commissie-Borstlap dat in opdracht van het kabinet ook al. Onderdeel van de voorgestelde maatregelen is het inperken van de mogelijkheden om vaste banen te vervangen door zzp-constructies, waarbij de werkgever niet langer opdraait voor het afdragen van sociale lasten, pensioenvoorzieningen en arbeidsverzekeringen.

Maar het aantal zzp’ers blijft groeien, inmiddels tot 14 procent van alle werkenden. De recordcijfers voor de arbeidsmarkt die CBS dinsdag meldde – de markt groeit tot 11,5 miljoen banen – worden volgens onderzoek van TNO vooral gevoed door groei van het aantal flexwerkers, met de aantekening dat hun contracten steeds meer vastigheid bieden, zoals uitzicht op een vaste aanstelling.

Het gaat daarbij volgens TNO vooral om voormalige uitzendkrachten, veelal jonger dan 25 jaar, die vanwege de krapte op de arbeidsmarkt naar – volgens hen – lucratievere flexcontracten overstappen. Dat gaat ten koste van traditionele uitzendkrachten, oproepcontracten en invalkrachten.

Daarmee groeien ook de uitwassen, zegt Tiel. Terwijl er juist panklare adviezen liggen om die terug te dringen. “Ik wil meer regie op de arbeidsmarkt. We horen nu zelfs dat de adviezen die de SER en commissie-Borstlap ooit hebben uitgebracht, achterhaald zouden zijn. Dat vinden wij zeker niet.”

Verplichting

Uitvoering van de adviezen is door het kabinet op de lange baan geschoven. Er wordt nu opnieuw gewerkt aan een arbeidsmarktbrief door minister Karien van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Tiel: “Het helpt niet het dossier te laten liggen. Laten we voorkomen dat we pas gaan handelen als de dijk breekt. We zijn nu nog niet te laat.”

“Wij pleiten ervoor dat zzp’ers verplicht worden zich te verzekeren, sociale lasten af te dragen en ook een pensioenregeling aangeboden krijgen, ook vanuit de werkgevers. We hebben onze bedenkingen bij hoe dat nu geregeld is vanuit werkgever en overheid.”

Tiel wijst erop dat de regels voor uitzendwerk de afgelopen jaren zijn aangescherpt, waardoor uitwassen zijn beteugeld. “Maar uitzendwerk vormt maar 4,2 procent van de arbeidsmarkt, flex is 44 procent. Nu ontstaat een waterbedeffect en verschuiven de problemen die in de uitzendbranche zijn opgelost naar bijvoorbeeld de zorg.”

Tiel: “Een verpleegkundige met een contract kan morgen als zzp’er in dezelfde baan aan de slag. Dat betekent op korte termijn vrijheid en flexibiliteit maar op lange termijn onzekerheid. De collega die vast in dienst blijft moet dan harder gaan werken, met hogere werkdruk en ziekteverzuim tot gevolg.”

Randstad zal zijn verantwoordelijkheid nemen, zegt de topman. “Ik ben niet tegen professionele zzp’ers, sommigen regelen hun verzekeringen, sociale zaken en pensioen goed. Maar dat geldt zeker niet overal. Zeker onder jongeren die nu denken als zzp’er goed geld te verdienen omdat ze niets afdragen. Die komen later in de problemen. Wij zullen dat niet faciliteren.”

Schijn-zzp’ers

Randstad vindt vakbond FNV, verklaard tegenstander van flexwerk, aan zijn kant. De bond constateert dat het aandeel vaste aanstellingen nog maar net boven de 55 procent van het totaal aantal banen ligt.

“Het baart ons zorgen dat het aantal flexers, inclusief zelfstandigen, is gegroeid met bijna 200.000,” aldus een woordvoerder van de bond. “Vooral onder jongeren. De kans is groot dat zij schijn-zzp’ers zijn.” In vakbondsjargon zijn dat voormalige vaste banen die vanwege de lagere kosten voor werkgevers nu door zelfstandigen worden uitgevoerd.

“Het is te gek voor woorden dat je de ene dag nog in dienst kan zijn en de volgende dag op dezelfde werkplek als zzp’er kan beginnen. Een dienstverband moet echt aantrekkelijker worden, het loon omhoog, de werkdruk omlaag. Laat het kabinet nu eindelijk eens de afspraken in wetgeving vastleggen, die de doorgeslagen flex aan banden legt.”