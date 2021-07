Ramptoerisme wekt woede bij getroffen Limburgers: ‘Echt walgelijk’

Omstanders fotograferen vanaf een brug over de Maas bij Roermond een caravan die wordt meegesleurd door het water. Beeld ANP

Het is in tijden van wanhoop en angst amper voor te stellen, maar burgemeester Daan Prevoo (Valkenburg) maakte afgelopen donderdag geen geintjes. “Wij krijgen meldingen van hotels dat ze gebeld worden door mensen die een kamer willen om te komen kijken. Je gelooft het niet!,” brieste de burgervader voor de camera’s van rampenzender L1.

De Mobiele Eenheid moest zelfs opdraven om de ramptoeristen uit het overstroomde heuvellandstadje te weren. “Er is geen behoefte aan pottenkijkers en ramptoerisme,” richtte premier Rutte zich later in een dringende boodschap tot de vakantiegangers.

‘Wist niet wat ik meemaakte’

De massale komst van ramptoeristen doet het bloed van Taco Willems kolken. “Ik kon gisteren in alle paniek niet eens fatsoenlijk naar mijn auto lopen,” zegt de Maastrichtenaar, die vandaag zijn 60e verjaardag viert. Willems moest uit voorzorg zijn woning verlaten, omdat het water in de Maas de hoogste stand in tweehonderd jaar dreigde te bereiken. Hij en duizenden anderen kregen van de plaatselijke autoriteiten het advies hun huis te verlaten en een goed heenkomen te zoeken.

“Je kunt wel zeggen dat er bij ons sprake was van paniek. Het gaat toch om je huis en om je eigen veiligheid. En dan staat er pal voor je deur een meute mensen, die lachend een graantje van jouw angst mee willen pikken. Ik wist werkelijk waar niet wat ik meemaakte.”

Teren op andermans leed

Volgens de trouwambtenaar stonden tientallen mensen met een lach op hun gezicht foto’s en filmpjes van de kolkende Maas te maken. Hopend of ze misschien een koelkast of een auto voorbij konden zien drijven. “Want dat is natuurlijk hartstikke spectaculair,” zegt de Limburger cynisch. Sommigen stonden zelfs gezellig een frietje of ijsje te eten. “Ik hoorde een van hen zeggen dat hij het raar vond dat er geen cateraar in de buurt was. Hoe losgetrokken van de realiteit ben je dan?!”

Willems wist zichzelf geen houding te geven. “Van binnen was ik woest. Wij waren bij wijze van spreken aan het vluchten voor ons leven, en zij dachten alleen maar aan die sensationele foto die ze op sociale media konden plaatsen. Ik vond het echt walgelijk, hoe mensen kunnen teren op andermans leed. Het is een karaktertrek die mij gelukkig vreemd is.”

Toen de toeristen op een gegeven moment foto’s van Willems begonnen te maken, was voor hem de maat vol. “Ik maakte gebruik van mijn portretrecht en eiste dat alle beelden verwijderd werden. Ik was er echt klaar mee. Toen ik ze vervolgens vroeg of ze ook morgen langs wilden komen om alle modder en rotzooi op te ruimen, gaven ze niet thuis en draaiden ze om. Echt, niet te geloven die mensen.”

Op sociale media delen veel Limburgers dezelfde verontwaardiging over het gedrag van de pottenkijkers. “Vreselijk om te zien hoe mensen zich amuseren in deze tijd, extra filmpjes of foto’s maken van iemand anders zijn ellende. Mensen die juist nu massaal naar Valkenburg toe rijden om te gaan kijken. Amateurjournalisten die overal als eerste bij willen zijn. Blijf weg,” schrijft een inwoner van Valkenburg. Een plaatsgenoot stelt dat de toeristen zelfs de toegangswegen blokkeerden. “En dan ook nog een grote mond hebben als je vraagt of je langs mag met de auto. Mensen, blijf lekker thuis, en maak het de mensen langs de Maasdorpen niet nog moeilijker.”

Als gevolg van het ramptoerisme zijn noodverordeningen afgekondigd voor onder meer de gemeenten Echt-Susteren, Maasgouw en Roermond. “Kom niet naar de rampgebieden en houd wegen vrij voor hulpdiensten,” is het devies. Een noodverordening zorgt ervoor dat de burgemeester en gezagsdragers snel kunnen optreden als er wanordelijkheden dreigen. Zo zijn bijvoorbeeld kijkers snel uit rampgebieden te zetten.

De Limburgse autoriteiten hadden ook gisterochtend nog last van ramptoeristen. Gouverneur Johan Remkes en de voorzitters Hans Verheijen en Antoin Scholten van respectievelijk de veiligheidsregio Zuid-Limburg en Limburg-Noord roepen in een open brief ramptoeristen op weg te blijven uit de overstroomde gebieden in de provincie. Het is volgens de briefschrijvers nodig om eerst en vooral de wateroverlast aan te pakken. “En daarbij kunnen we geen ramptoeristen gebruiken,” schrijven ze. “Daarom onze dringende oproep: blijf weg als je er niks te zoeken hebt.”

Pottenkijkers

Bewoners van de door de Roer bedreigde gebieden in Roermond zeggen veel last te hebben van ramptoeristen, met name in Voorstad Sint Jacob. Er is weliswaar veel politie en ook daar geldt een noodverordening, maar veel mensen laten zich daardoor niet afschrikken. Ramptoeristen lopen bewoners en hulpverleners voor de voeten, zei een woordvoerder van de Veiligheidsregio Limburg-Zuid.

Ook de vele hotels en recreatieparken laten weten niet op pottenkijkers te zitten wachten. “Kom alleen als je geboekt hebt. Wij zitten niet te wachten op ramptoeristen,” schrijft het Zuid-Limburgse recreatiepark De Witte Olifant op Facebook.