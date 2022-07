Radiopresentator Robbert Meeder maakt voor de zevende keer Radio Tour de France: ‘Na de eerste plaat zijn de zenuwen weg’

Robbert Meeder: ‘Soms denk ik nu: er komt dus een dag dat ik dit gevoel niet meer heb. Een afschuwelijke gedachte.’ Beeld Harmen De Jong

Soest

“Ik ben hier geboren, heb nooit ergens anders gewoond en ga er ook nooit meer weg. Bijna mijn hele schoonfamilie en eigen familie wonen hier. Mijn ouders, ze zijn dik in de 80, wonen schuin tegenover ons. Mijn broer en zus amper twee straten verderop. Benauwend? Nee hoor, helemaal niet. Het is fijn. We zijn hier happy, waarom zou je dan weggaan? Ik ben niet iemand die verandering opzoekt, zeg maar.”

“Mijn ouders hadden een in Soest beroemde winkel voor audio- en videoapparatuur en grammofoonplaten, De Gouden Snaar. Koningin Juliana kocht er haar kerstcadeautjes, altijd klassieke muziek. De winkel maakte van mijn vader en moeder echte BS’ers, Bekende Soesters.”

Piraat

“Bij ons thuis was de radio prominent aanwezig. Op zondagmorgen luisterde mijn vader altijd naar Muziekmozaïek van Willem Duys. Iedereen moest stil zijn als mijn vader met zijn opschrijfboekje naast de radio ging zitten. Hij wist: naar wat Duys op zondag draait, wordt komende week in de winkel gevraagd. Hij bestelde steevast op maandagochtend de hele speellijst. Waarschijnlijk is in die tijd het zaadje van de radiomagie bij mij geplant.”

“Als tiener leende ik 1500 gulden van mijn oma en bouwde thuis mijn eerste studio. Met twee platenspelers, een mixer, een bandrecorder en een microfoon nam ik mijn eigen programma’s op. Al snel zond ik uit bij verschillende piratenstations. De grootste was Digitaal FM uit Baarn waar ook Ruud de Wild, Bas Westerweel en Hans Schiffers bij zaten.”

“Later kreeg ik via een vriendje een vakantiebaantje in Italië, Radio Alto Lario aan het Comomeer, waar we ’s zomers radio maakten voor Nederlandse toeristen. Dan verdiende ik mijn vakantie terug door reclame te maken voor de lokale pizzeria of schoenenwinkel. Tussen zes en zeven deden we een uitgebreide samenvatting van de Touretappe met fragmenten die ik ’s middags van de Wereldomroep had overgenomen. Dat mocht natuurlijk niet, maar daar dacht ik in die tijd totaal nog niet over na.”

Frits Spits

“Een van mijn grote voorbeelden. Eind jaren zeventig luisterde ik altijd naar De avondspits. Ik droomde ervan een keer te mogen kijken hoe Frits dat programma maakte. Toen werkte ik al als technicus bij de Wereldomroep, maar ik maakte nog steeds programma’s voor de lokale piraten. Ik zocht de beste daarvan uit en stopte het cassettebandje in een envelop met daarop alleen ‘Frits Spits – Hilversum’. Maanden zat ik zo ongeveer naast de telefoon te wachten op een reactie. Toen hij toch nog belde, was ik niet thuis. Mijn moeder had de grote Frits Spits gesproken. Hij had me gecomplimenteerd en gezegd dat ik vooral moest doorgaan. Maanden later lukte het alsnog om bij hem in de studio te komen. Een week lang keek ik mijn ogen uit. Ik wilde nog langer blijven, maar Frits zei heel rustig: ‘Robbert, ik denk dat je nu wel genoeg weet.’”

Studio Sport

“Heb ik in 2005 een screentest voor gedaan. Ik twijfelde of televisie iets voor me was, maar dacht: ik probeer het gewoon, dan kan ik daarna altijd nog afzeggen. Ik wilde het wel graag goed doen, dus zocht ik in het computersysteem van de NOS stiekem de presentatieteksten op. Het hele weekend oefende ik op mijn intonatie, ik deed ook best een goede screentest. Uiteindelijk werden Jeroen Stomphorst en Henry Schut uitgekozen. De redactie wilde graag een wat jongere uitstraling. Ik had er vrede mee dat ik het niet werd. Zeker nu ik de laatste jaren zie wat je online voor modder over je heen krijgt als je voor de televisie werkt. Op de radio krijg je hooguit een mailtje. Maar op sociale media bestaat alleen zwart en wit, daar wil ik ver van blijven.”

Langs de lijn en omstreken

“Ik durf het gewoon te zeggen: het is het beste programma van NPO Radio1. Natuurlijk, Met het oog op morgen of Radio Tour – dat zijn instituten. Maar wat twee omroepen die op papier zo ver uit elkaar liggen voor elkaar hebben gekregen met Langs de lijn en omstreken, is echt geweldig.”

“Ik vond het meteen een goed idee om Langs de lijn uit te breiden met een redactie van de EO en meer dan sport te gaan doen. Wennen was het wel. Hoe moest ik al die boeken lezen, waarvan we de schrijvers interviewden? Een cursus snellezen heeft me geholpen.”

“De EO heeft nooit gehamerd op religieonderwerpen, maar legde in het begin wel de nadruk op het begrip ‘hoop’. Mooi natuurlijk, maar op een gegeven moment hadden we wel erg veel mensen met een ernstige ziekte die hoop hielden. We moesten ons ideale ritme nog vinden. Dat hebben we nu.”

Renze Klamer

“We werden in 2016 aan elkaar gekoppeld voor Langs de lijn en omstreken. Ik kende hem niet, maar was meteen onder de indruk. Wat een natuurtalent. En ondanks het leeftijdsverschil van bijna dertig jaar hadden we echt chemie. Toeval, maar mooi om mee te maken. We brachten elkaar echt naar een hoger niveau.”

“Dat hij naar de televisie zou overstappen zag ik al tijden aankomen. Zo’n groot interviewtalent en dan ook nog met de juiste looks en uitstraling voor tv. Toch vond ik het ongelooflijk jammer toen hij uiteindelijk vertrok. Het raakt me zelfs nu nog nu ik het over heb. Het was zo bijzonder. En je weet nooit of zoiets nog een keer ontstaat. Gelukkig ervaar ik nu met Joram Kaat, nog weer vijf jaar jonger dan Renze, een soortgelijke wisselwerking.”

Radio Tour de France

“Het wordt mijn zevende keer. Het blijft magisch. Ik zie mezelf nog staan bij mijn eerste uitzending, bij de Tourstart in Utrecht. Koptelefoon op, microfoon in de hand, en toen hoorde ik ineens mijn naam in die beroemde begintune. Het was dus echt waar. Kippenvel over mijn hele lichaam. Radio Tour de France is Champions Leagueniveau. Daaraan mogen meewerken is voor mij ook een bevestiging: ik heb dat niveau gehaald en kan het ook aan. Daar heb ik best lang aan getwijfeld, hoor. De journalistiek is nu eenmaal geen wereldje waarin mensen elkaar snel complimenteren.”

Spakenburg

“Bij die voetbalclub ben ik videoanalist van het eerste. Komt door mijn zoon. Die werd eerst trainer van een van de clubs hier in Soest en daarna bij Spakenburg. Ik was beide keren zijn assistent. Voetbal is altijd mijn hobby geweest, al ben ik als speler nooit verder gekomen dan kampioen in de B1.”

“Mijn zoon is nu teammanager bij profclub Almere City. Ik vind Spakenburg een fijne club en ben gebleven om videobeelden van wedstrijden te maken. Dat begon bij de jeugd met een camera op een uitschuifbare dweil, maar inmiddels maak ik makkelijk een presentatie met fragmenten voor de trainer van het eerste.”

“Mijn zoon heeft zich laten ontvallen dat als hij ooit coach is van een mooie betaaldvoetbalclub, hij me wel als videoanalist zou kunnen gebruiken. Lijkt me hartstikke geweldig, om samen zo’n avontuur aan te gaan.”

Bak sla

“Mijn vaste menu in de weken van Radio Tour. Ik wil per se licht blijven eten om steeds de juiste energie te kunnen leveren. Van te veel eten word je moe, maar bij te weinig dreigt een hongerklop. Ik zorg dat ik vooraf goed slaap, en ben altijd veel te vroeg in de studio. Ik begin om vier uur ’s middags. Mijn eerste woorden heb ik dan altijd uitgeschreven. Als ik bij het uitspreken ervan een foutje maak, is het daarna keihard werken om weer in de juiste flow te komen. Na de eerste plaat zijn de zenuwen weg en gaat het vervolgens bijna vanzelf.”

Pensioen

“Begin jij nu ook al? Toen ik drie jaar geleden zestig werd, hoorde ik het ineens om me heen: ‘Zo Robbert, nog maar een paar jaar.’ Ik was er tot dat moment nog totaal niet mee bezig geweest. En dat wilde ik ook niet. Maar ineens dacht ik: dat zou nog maar twee Olympische Spelen betekenen. Of neem zo’n avond dat Joram en ik dolenthousiast naar buiten lopen, omdat we een topuitzending hebben gehad. Soms denk ik nu: er komt dus een dag dat ik dit gevoel niet meer heb. Een afschuwelijke gedachte vind ik dat.”

“Ik wil dolgraag door, hoop dat er iets te bedenken valt. Misschien nog één dag in de week doorgaan? Invalbeurten in drukke sportzomers? Of iets doen op Radio 5? Geen radio meer maken is, na bijna vijftig jaar achter de microfoon, in elk geval echt een schrikbeeld.”

Luistercijfers

“Totaal oninteressant. Ja, dat meen ik echt. Ik doe net zoveel mijn best voor één luisteraar als voor een miljoen. Ik snap wel dat het meten van je bereik zinvol is en natuurlijk is het leuk om te zien dat Langs de lijn en omstreken het goed doet, maar je kunt geen radio maken met die getallen in je hoofd. We hebben heel capabele mensen die zorgen dat Radio 1 goed wordt verkocht, maar mijn werk is het maken van een goed radioprogramma.”

Tadej Pogacar

“Ik ben bang dat hij iedereen de komende weken weer op een hoop gaat rijden. Ik hoop een beetje dat hij in de eerste week, als de Tour door Denemarken en Noord-Frankrijk gaat, wat tijd verliest en het in de laatste week nog spannend wordt.”

“Voor ons programma maakt dat allemaal niet heel veel uit. Dat draait ook om vrolijkheid, vakantiegevoel en Franse muziek. En de Tour, die is er toevallig ook. Natuurlijk is het officieel andersom, maar we hebben veel luisteraars die afstemmen voor de sfeer en het wielrennen even meepikken.”

“Niet voor niets kwamen er vorig jaar in negen dagen zo’n 6000 bezoekers naar het Tour Café waar ze de radio-uitzendingen kunnen bijwonen en een wijntje drinken. Het gaat daar om die zomerse sfeer. Ik denk dat we rustig een week Radio Tour de France zouden kunnen maken zonder dat er in Frankrijk wordt gefietst. Als het Tour Café, in 2019 mijn idee, een traditie wordt, beschouw ik dat als voetafdruk van mijn radioleven.”