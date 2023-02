Radicaal rechts speelt graag de pedofiliekaart: ‘Lastig om dan nog een fatsoenlijke discussie te voeren’

De katholieke stichting Civitas Christiana demonstreerde in 2018 in Nijmegen tegen een postercampagne van kledingfabrikant Suitsupply, waarop twee zoenende mannen te zien zijn. Zusterorganisatie Gezin in Gevaar speelde een belangrijke rol bij het verspreiden van de beschuldigingen tegen Pim Lammers. Beeld Marcel Krijgs/Hollandse Hoogte

‘We zijn er nog niet, maar het begin is er,’ concludeert de radicaal-rechts katholieke stichting Civitas Christina op de eigen website over de terugtrekking van Pim Lammers als schrijver van het Kinderboekenweekgedicht. Ook elders in neoconservatieve kringen overheerst een triomfantelijk gevoel, nu Lammers na beschuldigingen van het promoten van pedofilie en doodsbedreigingen de handdoek in de ring heeft geworpen.

De gebeurtenissen lijken te passen in een internationale trend. Religieus geïnspireerde groepen zetten kinderen in als instrument om ‘morele paniek’ te creëren en gendergelijkheid te bestrijden. Daarbij worden strijders voor lhbtq-rechten in verband gebracht met vermeende aanhangers van pedofilie en duikt Nederland soms op als vrijhaven voor pedofielen.

Communicatieoorlog

Die trend staat beschreven in een in 2021 verschenen rapport van kinderrechtenorganisatie Elevate Children Funders Group en de voor de lhbtq-gemeenschap opkomende Global Philanthropy Project (GPP). Zelfs in landen waar die gemeenschap qua wetgeving de wind in de rug heeft, lijken tegenstanders ‘de culturele en communicatieoorlog te winnen’ en hun sociale en politieke invloed uit te breiden, aldus de auteurs.

Diezelfde tegenstanders schetsen gendergelijkheid doorgaans als iets dat nadelig uitpakt voor kinderen. ‘Door zich te presenteren als ‘bezorgde volwassenen’ die opkomen voor de veiligheid en het welzijn van kinderen spreken ze een gematigder, niet-religieus publiek aan,’ aldus het rapport.

De parallellen met de rel rond Lammers liggen voor het oprapen. “Je kunt zeggen dat ook in dit geval kinderen worden geïnstrumentaliseerd,” zegt socioloog Niels Spierings (Radboud Universiteit), die regelmatig publiceert over de antigenderpolitiek. “En als pedofilie een rol speelt, is bij een groot deel van het publiek geen ruimte meer voor nuance. Kinderen staan voor onschuld, moeten worden beschermd. Die emotie zit zo diep, dat het lastig is nog een fatsoenlijke discussie te voeren.”

Opkomen voor homorechten

De Belgische socioloog David Paternotte dacht lange tijd dat de antigenderbeweging geen voet aan de grond zou krijgen in Nederland. Het idee was dat rechts-populistische partijen hier opkomen voor homorechten, waarmee ze zich afzetten tegen de moslimgemeenschap. Maar terwijl dat voor de PVV nog opgaat, heeft Forum voor Democratie (FvD) de afgelopen jaren de neoconservatieve agenda gekopieerd van de SGP.

Het bracht Paternotte al in 2020, in een interview met Brandpunt+, tot de constatering dat de antigenderbeweging ook in Nederland aan kracht kan winnen. Dan kan een klimaat ontstaan waarin beschuldigingen rond pedofilie, ook als ze niet gefundeerd zijn, tot grote ophef leiden.

Is het toeval dat de aanzet voor de campagne tegen Lammers kwam van de website reactionair.nl, opgericht door FvD’er Camille Scholtz? Of onderstreept dit dat de antigenderbeweging in Nederland aan invloed wint?

Socioloog Spierings tempert die gedachte enigszins. “Forum voor Democratie is wel heel vocaal aanwezig, maar is een kleine partij. Je kunt ook betogen dat neoconservatieve groepen juist in actie komen omdat de lhbtq-gemeenschap steeds verder emancipeert en aan kracht wint. Ze komen in actie omdat scholen meer opkomen voor gelijke rechten; omdat transgender en non-binaire personen meer rechten krijgen. De weerstand daartegen is er ook een gevolg van. Maar dat betekent niet dat er meer tegenstanders komen.”

Transgenderwet

Wel is het verzet vocaler en zichtbaarder, aldus Spierings, als gevolg van sociale media en berichtgeving in de reguliere media. “En er is een internationaal netwerk met geldstromen, waarin neoconservatieven, het Vaticaan en andere religieuze groepen zich bewegen. Dat heeft zekere slagkracht. Zie het gegeven dat de VVD in de Tweede Kamer is gaan twijfelen over de nieuwe Transgenderwet, die juridische geslachtsverandering vergemakkelijkt.”

Dat neemt niet weg dat Nederland in internationaal opzicht hoog scoort op steun aan lhbtq-emancipatie. Spierings: “Standpunten over transgender en non-binaire personen worden steeds progressiever, blijkt uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau en het Nationaal Kiezersonderzoek. Tussen 2014 en 2021 steeg het percentage mensen dat het oneens is met de stelling dat ‘er iets mis is met mensen die zich geen man en geen vrouw voelen’ van 47 procent naar 64 procent. Dat is echt heel fors.”

Gezin in Gevaar

Neil Datta, directeur van een Brusselse ngo die opkomt voor gendergelijkheid, is er niet gerust op. Hij signaleerde in 2021 dat Nederland een belangrijke schakel is in de mondiale antigenderbeweging. De door de ChristenUnie en SGP opgerichte Europese Christelijke Politieke Beweging (ECPM), met kantoren in Brussel en Amersfoort, ontvangt als politieke organisatie jaarlijks een paar miljoen euro van het Europees Parlement. Met dat geld kan het talloze activiteiten financieren die passen bij de antigenderagenda, aldus Datta.

Hij wijst op de aanwezigheid in Nederland van Civitas Christiana, dat met vertakkingen in Latijns-Amerika ook over forse financiële slagkracht bezit. Een zusterorganisatie van Civitas, Gezin in Gevaar, speelde een belangrijke rol bij het verspreiden van de beschuldigingen tegen Pim Lammers.

Datta: “In Nederland is een fundament aanwezig voor dit soort bewegingen dat in een land als België ontbreekt. Dat lijkt me iets om bezorgd over te zijn.”