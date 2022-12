Rabobank verdachte in witwasonderzoek: miljoenenboete dreigt

Het hoofdkantoor van Rabobank in Utrecht. Beeld Getty Images

De witwasregels zorgen al jaren voor problemen bij Nederlandse banken. ING trof al in 2018 een schikking met het OM van 775 miljoen euro wegens ‘ernstige nalatigheid’. ABN Amro moest vorig jaar bij een schikking een boete betalen van 480 miljoen euro. Nu lijkt het erop dat er ook een geldstraf dreigt voor Rabobank.

Rabobank voldeed al langer niet aan de vereisten. Eerder heeft het concern daarom al eens een dwangsom van 500.000 euro moeten betalen. De. bank kondigde vorig jaar vervolgens aan dat DNB een zogeheten handhavingstraject zou starten vanwege de tekortkomingen rond het tegengaan van witwassen. Toen was alleen nog niet duidelijk dat er een strafrechtelijk onderzoek zou volgen.

Antiwitwasbeleid

De aanwijzingen van de toezichthouder waren voor Rabobank al reden om honderden miljoenen euro’s extra uit te trekken om het antiwitwasbeleid te verbeteren. Volgens de bank was dat geld nodig voor bijvoorbeeld het wegwerken van achterstanden bij het klantenonderzoek en het in de gaten houden van transacties. Daarvoor zijn duizenden mensen aan de slag bij de bank.

Een woordvoerder van DNB kan vanwege ‘toezichtsvertrouwelijke redenen’ niets over de aard van de melding zeggen. “In zijn algemeenheid kan ik zeggen dat als wij zaken tegenkomen waarvan wij denken: dit is niet in de haak en dit gaat verder dan bestuursrecht, wij dat bespreken met de FIOD en het OM. Het is uiteindelijk aan die partijen om dat verder op te pakken.”

Rabobank laat weten volledig mee te werken aan het onderzoek van het OM. Verder kan de bank naar eigen zeggen momenteel geen extra informatie geven.

Concurrentieregels overtreden

Het is voor het concern de tweede domper in twee dagen. Dinsdag kwam al naar buiten dat Rabobank mogelijk een hoge boete boven het hoofd hangt. De Europese Commissie denkt namelijk dat de bank door geheime afspraken met Deutsche Bank over de handel in staatsobligaties Europese concurrentieregels heeft geschonden. Volgens de Europese concurrentiewaakhond hebben beide banken tussen 2005 en 2016 marktgevoelige informatie over staatsobligaties uitgewisseld en hun prijzen en handelsstrategieën op elkaar afgestemd.

De banken vroegen de commissie eerder al om een schikking over de kwestie, maar omdat dat niet opschoot, zet het dagelijks bestuur van de EU nu de strafprocedure door. Zolang het onderzoek loopt, wil Rabobank niets over de zaak kwijt. Toezichthouders betrapten het concern jaren geleden al eens op het manipuleren van internationale rentetarieven. Die zogeheten Liborzaak werd in 2013 geschikt. Dat kostte Rabobank 774 miljoen euro.

