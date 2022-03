‘Rabo troef in mondkapjesdeal Van Lienden, Barbara Baarsma tekende’

Barbara Baarsma Beeld ANP

De steun van de Rabobank maakte Van Lienden een serieuze gesprekspartner voor het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Dat blijkt uit het boek Sywerts miljoenen van Follow the Money-journalisten Jan-Hein Strop en Stefan Vermeulen, dat op 24 maart verschijnt.

Vanaf het begin van de onderhandelingen met het ministerie schermde Van Lienden met de steun die hij van de Rabobank kreeg, schrijven de onderzoeksjournalisten. Van Lienden introduceerde zijn ‘Hulptroepen Alliantie’ op 12 april 2020 per e-mail bij het ministerie. Hij schreef dat hij ‘vertrouwde Nederlandse kampioenen uit het bedrijfsleven’ achter zich had staan. Hij stelde op korte termijn tientallen miljoenen mondkapjes te kunnen leveren ‘zonder direct geld te vragen aan de rijksoverheid’.

Baarsma

Barbara Baarsma, toen directeur van Rabobank Amsterdam, stond in de cc van de mail als een van de betrokkenen die had meegewerkt aan het plan. Zij had een krediet van 115 miljoen euro geregeld waarmee de mondkapjesdeal (van uiteindelijk 100 miljoen) zo nodig gefinancierd kon worden. Ook was er een ‘dealteam’ van vijf Rabobankiers bij de mogelijke transactie betrokken, blijkt uit interne e-mails en presentaties in handen van Follow the Money.

Baarsma en Van Lienden kenden elkaar al jaren. De UvA-econoom zat vanaf 2012 in de raad van toezicht van G500, een politiek initiatief van Van Lienden. Beiden waren in het verleden regelmatig tafelgast bij televisieprogramma De Wereld Draait Door. Bij vragen van de Rabobankiers aan Van Lienden en zijn partners fungeerde Baarsma als tussenpersoon, blijkt uit het mailverkeer.

Commerciële bv

Van Lienden en zijn partners Bernd Damme en Camille van Gestel lieten de deal lopen via hun commerciële bv Relief Goods Alliance. Ook tegenover de bankiers maakten zij niet duidelijk dat die bv losstond van hun non-profitstichting Hulptroepen Alliantie. De inzet van de bv maakte het drietal multimiljonair.

Dat Van Lienden, Damme en Van Gestel ook tegenover de bank verzwegen dat de winst in hun eigen commerciële bv zou belanden, is saillant. Het Openbaar Ministerie onderzoekt sinds vorige maand of de oprichters van de Hulptroepen Alliantie hun zakelijke partners mogelijk misleid hebben.

Barbara Baarsma en een woordvoerder van Rabobank wilden niet reageren op vragen van Follow the Money over hun rol bij de mondkapjesdeal.