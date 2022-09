Raad voor Dierenaangelegenheden: ‘Soms is het echt beter om niet te helpen’

Een verdwaalde vos in het centrum van Amsterdam in het voorjaar van 2021. Medewerkers van de ambulance wisten het uitgeputte dier te vangen.

De bosuil is een mooi voorbeeld, zegt Jacques van Alphen, emeritus hoogleraar ecologie. “Als een jonge bosuil leert vliegen, valt hij geregeld uit het nest. Dat geeft niets: hij heeft de vaardigheden om zelf weer terug te klimmen in de boom. Een passerende wandelaar ziet het dier hulpeloos op de grond zitten en voelt een sterke behoefte om handelend op te treden. Maar als je die jonge bosuil in een kartonnen doos naar de opvang brengt, is hij zijn ouders kwijt en letterlijk nog veel verder van huis. Je vergroot zijn kansen niet, je verkleint ze juist.

Dilemma’s in de wildopvang

De zorg voor gewonde of verzwakte dieren in het wild is het onderwerp van het onlangs verschenen rapport Dilemma’s in de wildopvang van de Raad voor Dierenaangelegenheden. Een complex onderwerp, zegt Van Alphen, onder wiens leiding het rapport werd opgesteld. “De emoties van de mens spelen een belangrijke rol. Als een mens een dier ziet lijden of meent te zien lijden, is er een sterke emotionele drang om op te treden. Maar wat met de beste bedoelingen wordt gedaan, heeft in de praktijk soms een averechts effect. Het kan echt beter zijn om niet te helpen.

Wat het onderwerp ook ingewikkeld maakt, is de wetgeving. Van Alphen: “Verschillende wetten raken de hulp aan wilde dieren. De een zegt dat dieren in nood moeten worden geholpen, de ander dat de natuur met rust moet worden gelaten. Tegenover de wettelijke zorgplicht staat een wettelijke afblijfplicht. In ons advies aan de politiek pleiten wij ervoor de zorgplicht te vertalen als een zoekplicht naar deskundigheid: eerst een telefoontje naar een dierenarts, opvangcentrum of dierenambulance. Daarna wel of niet handelen, afhankelijk van het advies.”

Tachtig opvangcentra

Voor de medische hulp aan wilde dieren zijn in Nederland ongeveer tachtig opvangcentra actief. Jaarlijks vangen zij gemiddeld 100.000 dieren op. In het rapport stelt de raad vast dat het ontbreekt aan structuur. Van Alphen: “Dat komt ook door de aard van de organisaties. Die zijn vaak voortgekomen uit kleine initiatieven en zijn grotendeels of helemaal afhankelijk van vrijwilligers. Elke organisatie doet het bovendien op zijn eigen manier. Wij pleiten voor de komst van een keurmerk zodat er kan worden toegewerkt naar een landelijke basiskwaliteit.”

Daar hoort een structurele financiering bij, vindt de raad, want ook dat is nu een onoverzichtelijke kluwen. “Het rijk heeft de uitvoering via de provincies neergelegd bij de gemeenten. De ene gemeente vergoedt alleen de zorg die samenhangt met de wettelijke taken, zoals het ruimen van slachtoffers van vogelgriep en botulisme. Andere gemeenten financieren royaal of doen juist helemaal niets. Op die manier kun je niet verwachten dat alle organisaties op hetzelfde niveau opereren. Er moeten landelijke afspraken komen over de financiering.”

Ongewenste exoot

Dat geld moet onder meer worden gebruikt voor deskundigheidsbevordering. “Uit de gesprekken die we hebben gevoerd weten we dat ook in het veld wordt geworsteld met de complexiteit van het onderwerp,” vertelt Van Alphen. “Soms wordt er veel tijd en energie gestoken in de verzorging van een dier dat tot een schadelijke soort behoort, zoals de wasbeer. Als zo’n ongewenste exoot is opgeknapt en uitgezet, is de kans groot dat hij alsnog wordt geschoten. Is het zinvol om dat dier weer op te lappen? Landelijke afspraken kunnen helpen bij het maken van die afweging.”

In ruil voor structurele financiering verwacht de raad van de opvangcentra dat zij helderheid verschaffen over wat zij wel en niet vermogen. “Iedereen houdt van succesverhalen, maar de realiteit is dat twee op de drie gewonde dieren het niet redden. Wij denken dat het goed is om daar transparant over te zijn. Het komt wel voor dat iemand op het strand een zieke zeehond vindt en de opvang belt voor hulp. De beller rijdt tevreden terug naar huis, maar beseft niet dat op hetzelfde moment het dier op een stil plekje in de duinen uit zijn lijden wordt verlost.”

Dierenambulance Amsterdam Met een betaalde staf van 15 mensen en circa 150 vrijwilligers behoort de Dierenambulance Amsterdam tot de grootste dierenhulporganisaties van Nederland. De meldkamer krijgt jaarlijks 50.000 telefoontjes. Die gaan vaak over honden en katten die in het ongerede zijn geraakt, maar ook over duiven, reigers, egels en een enkele keer over een zeehond of een schorpioen. De dierenambulance haalt de dieren op, verleent eerste hulp en brengt de patiënt naar een dierenarts, de wildopvang of een asiel. Binnen de organisatie wordt veel tijd gestoken in opleiding en training, vertelt directeur Margje de Jong. “Onze medewerkers komen in aanraking met zieke dieren. Ze moeten weten wat ze doen in verschillende situaties, maar ook hoe ze zichzelf moeten beschermen. We krijgen op dit moment bijna dagelijks te maken met vogelgriepslachtoffers. Onze mensen zijn getraind op het gebruik van beschermingsmiddelen. Er is ook een aparte wagen voor dieren met vogelgriep.” Dat kan allemaal, voegt De Jong er meteen aan toe, omdat er voldoende middelen zijn. “Amsterdam is een lichtend voorbeeld. Samen met de gemeente hebben we berekend wat er nodig was om een professionele organisatie op te zetten. Daar is de subsidie op afgestemd. Een derde van onze begroting wordt gedekt met gemeentelijke subsidie. Nog een derde komt van onze donateurs en nog een derde van erfenissen en legaten. We hebben gelukkig een grote gunfactor.” De Jong is enthousiast over de adviezen uit het rapport van de Raad voor Dierenaangelegenheden. “Ik ben groot voorstander van landelijke regels. Als een hulpverlener besluit een dier met blote handen op te pakken in plaats van met handschoenen, is er niemand die daar iets van zegt. Er moet budget komen voor een verdere professionalisering. De hulp aan gewonde dieren ligt in het verlengde van de vrijwillige brandweer en politie. Aan die mensen worden toch ook allerlei eisen gesteld?”