Raad voor Cultuur bezorgd over tekort aan openbare bibliotheken

Nieuwe koers in Amsterdam

De Amsterdamse bibliotheek ondergaat een transformatie, om meer aansluiting te vinden bij een nieuwe generatie Amsterdammers. Een nieuwe koers dus, waarbij wordt uitgebreid met verschillende, soms tijdelijke kleinere en grotere locaties.

Een aantal bestaande vestigingen zou daarom de deuren moeten sluiten, zoals de bibliotheek aan de Calandlaan vorig jaar. Die sloot omdat er in de buurt twee ‘hotspots’ openden: kleinere locaties, waar het accent ligt op de specifieke doelgroep in de buurt. Ook niet ver van de Calandlaan, op het Osdorpplein, is een XL-vestiging geopend, de grootste maat bibliotheek die de OBA beschikbaar heeft. Het gebouw aan de Calandlaan viel niet in een van beide categorieën.