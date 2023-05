Raad van State kritisch: geheime dienst wil afgetapte gegevens burgers opslaan, maar waarom?

Erik Akerboom, sinds 2020 directeur-generaal van de AIVD. Beeld ROBIN VAN LONKHUIJSEN / ANP

Als het aan de Raad van State ligt, moet er nog flink gesleuteld worden aan een wetsvoorstel dat de geheime diensten meer armslag geeft. Volgens de AIVD en MIVD zouden zij namelijk meer bevoegdheden moeten krijgen om via glasvezelkabels informatie af te tappen. Bij cyberaanvallen door bijvoorbeeld Rusland of China staan ze nu te machteloos, zeggen de twee geheime diensten.

Maar door de wet wordt het straks ook mogelijk om ‘ongericht’ data te verzamelen van miljoenen burgers, zogenaamde bulkdata. Hiervoor is wel eerst toestemming nodig van een speciale commissie, maar de spelregels zouden coulanter worden dan ze nu zijn.

De Raad van State ziet dat het merendeel van de gegevens die de diensten straks willen kunnen afvangen ‘gaat over organisaties en personen die niet onder de aandacht staan van de diensten en dat ook nooit zullen staan’. In andere woorden: de gegevens die worden verkregen zijn voor een groot deel afkomstig van burgers.

De kabinetsadviseur zegt te begrijpen dat deze gegevens desondanks van belang kunnen zijn. Soms is het zoeken naar gevaar immers een speld in de hooiberg. Tegelijk is de Raad van State kritisch: het kabinet zou beter moeten motiveren wat de noodzaak is. De toelichting die het tot nu toe gaf is niet toereikend, aldus de Raad van State.

Dat wil niet zeggen dat het wetsvoorstel daarmee van de baan is. Het kabinet kan het aanpassen, of zelfs het advies van de Raad van State negeren.

Sleepnetmethode

De bezwaren worden gedeeld door andere criticasters. In 2018 stemde Nederland via een referendum nog tegen de verzameling van bulkdata die verkregen werd via een sleepnetmethode. Nu willen de diensten dat alsnog kunnen doen. Ex-AIVD’er en toezichthouder van de diensten Bert Hubert sprak onlangs tijdens een hoorzitting in de Tweede Kamer nog van een ‘enge wet’ en vreest dat de wet het makkelijker maakt om Nederlanders te hacken en af te luisteren.

De Raad van State heeft ook kritiek op hoelang afgetapte gegevens door de diensten bewaard mogen worden. Jaarlijks moeten toezichthouders daar straks toestemming voor vragen, maar volgens de juristen van de raad kent de regeling weinig concrete begrenzing. Ofwel: de criteria over wat na een jaar nog langer bewaard mag worden en wat niet, zijn onduidelijk. De Raad van State wil daarom liever een wettelijke eindtermijn, zodat er een duidelijke afbakening is.

Volgens de directeur van de MIVD, Jan Swillens, is het overigens ‘een waanbeeld dat we hele wijken gaan afluisteren’. “Al die data kunnen wij niet eens opslaan.” Maar de Raad van State pleit er toch voor dat het kabinet nog eens gaat kijken naar de wet voordat deze door de Tweede Kamer wordt behandeld.