Raad van State: Kabinet moet schadevergoeding betalen voor ‘lichte’ Stints

De bestuursrechter roept de minister op om ook met de gebruikers van ‘zwaardere’ Stints te overleggen over een schadevergoeding. Beeld Koen van Weel/ANP

Op donderdag 20 september 2018 kwamen vier kinderen om het leven bij een ongeluk met de elektrische bolderwagen Stint op een spoorwegovergang in Oss. Een vijfde kind en de begeleidster raakten zwaargewond. Het strafrechtelijk onderzoek naar de toedracht van het ongeluk werd vorig jaar afgerond. De conclusie was dat er geen definitieve oorzaak voor het drama vastgesteld kon worden.

De civiele zaak over besluiten van de overheid rondom het flitsverbod van de Stint en de technische keuring bleef echter lopen. De rechter oordeelde in maart dit jaar dat de Staat direct een schadevergoeding had moeten aanbieden aan scholen, omdat zij door een razendsnelle ban vervangend vervoer moesten aanschaffen.

Ook vond de rechter dat het ministerie van Infrastructuur in 2011 steken had laten vallen tijdens de technische keuring van de Stint, waarvan later een licht én zwaar model op de weg kwam. Het kabinet ging in beroep bij de Raad van State, de hoogste bestuursrechter, tegen de uitspraak. Toenmalig minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) vond dat de Stint omwille van de veiligheid direct van de weg gehaald moest worden. Daarom was er volgens haar geen tijd om de procedure voor een schadevergoeding af te wachten.

Meer overleg

Naar het oordeel van de Raad van State heeft de minister in 2011 alleen de ‘lichte’ Stint met een elektromotor van 800 watt toestemming gegeven om op de openbare weg te rijden. Gebruikers van dit type Stint werden dus ook geraakt door de beslissing om de Stint van de weg te halen. Zij verdienen sowieso compensatie, hoeveel is nog niet vastgesteld.

De Raad van State zegt over de zwaardere Stints: “Voor gebruikers van ‘zwaardere’ Stints met een elektromotor van 1200 watt geldt dat de Afdeling bestuursrechtspraak de minister niet kan verplichten om schade te vergoeden. Deze Stints met een groter vermogen hebben nooit officieel toestemming gekregen om op de openbare weg te rijden, maar hebben wel jarenlang deelgenomen aan het verkeer. Dat valt deze gebruikers niet te verwijten, omdat voor hen niet duidelijk was en ook niet hoefde te zijn dat alleen de lichte Stint de weg op mocht.”

Daarom roept de bestuursrechter de minister op om ook met de gebruikers van ‘zwaardere’ Stints te overleggen over een complete regeling voor schadevergoeding, aldus een woordvoerder van de Raad van State. Inmiddels rijdt de opvolger van de Stint weer op de openbare weg. Ook deze zogeheten BSO-bus wordt vooral gebruikt door de kinderopvangbranche en is helemaal herzien en, na wat hobbels, goedgekeurd.