Raad van State: kabinet en Kamer moeten ook durven kiezen om iets níét te doen

Premier Mark Rutte tijdens zijn verhoor door de parlementaire enquêtecommissie die de affaire rond de kinderopvangtoeslag onderzocht. Voor de slachtoffers zijn dertien aparte regelingen getroffen, aldus de Raad van State, maar de helft van het beschikbare compensatiegeld gaat op aan de ingewikkelde uitvoering. Beeld BART MAAT / ANP

Kabinet en Tweede Kamerleden moeten simpelere wetten maken met minder uitzonderingsregelingen voor allerlei kleine groepen burgers, stelt de Raad van State in zijn jaarverslag. Nu kunnen uitvoeringsorganisaties als de Belastingdienst het werk niet aan, waardoor de boel vastloopt. De raad is het belangrijkste adviesorgaan van het kabinet.

Uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau bleek donderdag dat het vertrouwen van burgers in de politiek zelden zo laag is geweest als nu. Slechts 41 procent van de mensen vertrouwt de regering nog, bij de Tweede Kamer is dat slechts 43 procent.

Volgens vicepresident van de Raad van State Thom de Graaf kan dat lage vertrouwen niet los worden gezien van de te hoge verwachtingen die de politiek wekt. Die zijn onmogelijk waar te maken, onder andere omdat de uitvoeringsorganisaties het niet aankunnen. “De slagkracht van de overheid stokt,” constateert De Graaf. “Als beloftes niet kunnen worden ingelost, zorgt dat voor wantrouwen in plaats van dat de veelbesproken kloof tussen burgers en Den Haag wordt gedicht.”

Beloftes

In het jaarverslag staan meerdere voorbeelden waar het mis gaat. In de jeugdzorg bijvoorbeeld. De overheid belooft problemen bij jongeren op te lossen, maar rechters wijzen erop dat de zorg voor kwetsbare kinderen alleen maar verslechtert ondanks dat er twee keer zoveel geld wordt uitgetrokken als in 2015. Wanneer er moet worden ingegrepen omdat bijvoorbeeld de thuissituatie niet veilig is, kunnen die beslissingen door de groei van wachtlijsten onvoldoende of te laat worden uitgevoerd. Soortgelijke problemen ziet de raad bij de asielopvang en de compensatie voor de slachtoffers van de toeslagenaffaire.

De overheid moet leren vaker ‘nee’ te zeggen, meent de raad. De overheid is afhankelijk van menskracht om regelingen uit te voeren, en daar is een gebrek aan. Tegelijk moet de overheid na jaren van financiële overvloed weer bezuinigen. Als de politiek tegelijkertijd alleen maar méér problemen belooft op te lossen in de samenleving, zorgt dat op den duur voor steeds meer teleurstelling bij burgers, vreest het adviesorgaan.



Toeslagen

Volgens De Graaf moeten ministers en Kamerleden ‘terughoudender’ worden bij het maken van regels. “We proberen tot het laatste individu rechtvaardigheid na te streven, maar dat leidt tot een stapeling van wetten, regelingen en uitzonderingen die de uitvoering alleen maar ingewikkelder maken.”

Een voorbeeld is de compensatie voor slachtoffers van de toeslagenaffaire. Daar zijn inmiddels dertien aparte regelingen voor, zegt De Graaf. De helft van het geld dat het kabinet heeft uitgetrokken voor de regelingen gaat op aan de ingewikkelde uitvoering. De gedupeerden zelf moeten nog jaren wachten voor ze allemaal kunnen worden geholpen.

Druk van sociale media

Daarom moet de politiek ook durven kiezen om iets níet te doen, stelt de raad in haar jaarverslag. Er moeten keuzes worden gemaakt waarbij politici soms ook moeten durven zeggen dat iets niet kan. De Graaf ziet de laatste jaren door de opkomst van sociale media dat het steeds makkelijker is om kritiek te uiten op de overheid. De politiek staat daardoor onder druk om elk probleem in het land op te lossen. Maar dat kan niet altijd.

Ook waarschuwt de Raad van State voor de groeiende reflex van de overheid om burgers te compenseren. Als burgers zich verkeerd behandeld voelen, wil de politieke die onvrede steeds vaker wegnemen met geld, ook als burgers geen schade hebben of de overheid er niets aan kan doen, stelt De Graaf. “Dat is op de lange duur niet houdbaar.”