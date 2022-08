Max Verstappen won vorig jaar de F1-race op Zandvoort. Beeld ANP

De Stichting Duinbehoud, Stichting Rust bij de Kust en Natuur- en Milieufederatie Noord-Holland zijn het niet eens met de door gedeputeerde staten verleende vergunning voor het gebruik van – en aanpassingen aan – het racecircuit. De rechtbank verklaarde in april van dit jaar hun bezwaren al ongegrond.

De natuur- en milieuorganisaties waren echter in hoger beroep gegaan bij de Raad van State. Die behandeling was vorige maand. In afwachting van een definitieve uitspraak wilden de eisers schorsing van de vergunning van het circuit. Daarin is de Raad van State niet meegegaan, blijkt dinsdagochtend.

Ter discussie

Volgens de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak, Bart Jan van Ettekoven, is in de natuurvergunning die nu ter discussie staat, de uitstoot al beperkter dan de regels vereisen. “Daarnaast valt de belangenafweging op dit moment uit in het voordeel van het circuit,” aldus de voorzitter.

Van Ettekoven: “Het natuurbelang en het algemene en economische belang zijn gewogen.” De Raad van State noemt concreet de enorme investeringen die zijn gedaan in het circuit als factor.

Om te beoordelen of de natuurvergunning tot meer stikstofuitstoot leidt, moet de nieuwe situatie worden vergeleken met wat er voorheen op grond van de toen verleende vergunningen was toegestaan op het circuitterrein. Dat is volgens de hoogste bestuursrechter een ‘complex’ proces.

Een definitief oordeel over de natuurvergunning volgt in de loop van komend jaar.