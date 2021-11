Quinsy Gario zegt lidmaatschap van BIJ1 op

Beeld Hollandse Hoogte / ANP

De activist en kunstenaar Gario kreeg in juli te horen dat hij uit de partij zou worden gezet omdat hij ‘manipulatief en toxisch gedrag’ getoond zou hebben binnen BIJ1. Dat kwam naar voren uit een rapport van een extern bureau dat was ingeschakeld door de partij, maar het stuk is nooit openbaar gemaakt. Gario verklaarde toen zich niet in de beschuldigingen te herkennen.

Gario ging in beroep tegen zijn schorsing. Het bestuur van de afdeling Den Haag stapte eind juli op uit onvrede. De lokale bestuursleden verklaarden toen dat er sprake was van ‘een giftige interne cultuur’ in de landelijke organisatie. De zaak bleef zich intussen voortslepen.

Tijdens een algemene ledenvergadering zondag zou Gario via een livestream spreken, maar hij kreeg naar eigen zeggen door technische problemen geen toegang tot de vergadering. ‘Weet je wat, het hoeft voor mij niet meer. Ik ben geen lid meer,’ twitterde hij hierover. Dat heeft hij ook aan de partij laten weten.