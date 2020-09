Quinsy Gario wil Tweede Kamer in namens Bij1

Quinsy Gario. Beeld Hollandse Hoogte / ANP

Dat staat in een uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering van Bij1, die op 31 oktober online wordt gehouden. ‘Er worden plannen bedacht vanuit schaarste terwijl dit kabinet gulle giften doet aan sectoren en bedrijven met goede lobbyisten,’ motiveert Gario zijn kandidatuur. ‘Ik denk dat we daar niet alleen een stokje voor moeten steken maar ook moeten laten zien dat het anders kan.’

Gario werd bekend toen hij in 2011, samen met andere activisten, de beweging Zwarte Piet is Racisme oprichtte en sindsdien protestacties organiseert tijdens Sinterklaasintochten door het hele land. In de beginjaren werd hij ten onrechte gearresteerd in 2011 vanwege zijn verzet tegen zwarte piet, ook is hij langdurig met de dood bedreigd. Voor zijn activiteiten werd hij in 2016 onderscheiden met de Black Achievement Award.

Gario krijgt, als het aan het Bij1 bestuur ligt, de tweede plek op de kieslijst, maar daar moeten de leden nog wel mee instemmen. Plek drie is voor voormalig SP'er Rebekka Timmer, ook sekswerker Yvette Luhrs en jongerenwerker Daryll Ricardo Landbrug staan op de concept-kieslijst.

Bij1-oprichter Sylvana Simons probeerde in 2017 ook al gekozen te worden in de Tweede Kamer, onder de partijnaam Artikel 1, maar behaalde met bijna 30.000 stemmen een tegenvallend resultaat. Een jaar later werd ze wel gekozen in de Amsterdamse gemeenteraad. Simons heeft altijd gezegd dat ze in 2021 een nieuwe poging wil doen om in de Tweede Kamer te komen.

In het concept-verkiezingsprogramma bepleit Bij1 onder meer een coronataks van vijf procent op vermogens groter dan drie miljoen euro, ook moeten zorgverzekeraars het veld ruimen ten gunste van een nationaal zorgfonds, en worden alle OV-bedrijven genationaliseerd zodat de overheid gratis openbaar vervoer kan aanbieden.

De Tweede Kamerverkiezingen zijn op woensdag 17 maart 2021.