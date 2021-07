Quinsy Gario uit Bij1 gezet vanwege ‘signalen’ van onveiligheid

Bij1 doet niets uit de doeken over de aard van de signalen rondom Quinsy Gario. Beeld Hollandse Hoogte/Linda Bouritius

De partij ontving de afgelopen maanden signalen ‘van en over Quinsy’. Daarop werd door ‘een gespecialiseerd bureau’ een ‘onafhankelijk signaalonderzoek’ gestart. Die resultaten, zo schrijft de partij, waren ‘verontrustend’ en staan ‘lijnrecht op onze normen en waarden’. “Juridisch advies leidde tot de stappen die nu zijn genomen,” zegt een partijwoordvoerder, doelend op het intrekken van Gario’s lidmaatschap.

Volgens de woordvoerder ‘denkt het bestuur na’ over de vraag of de partij de aard van de ontvangen signalen wereldkundig wil maken. De partij doet nu verder niets uit de doeken; het partijbestuur schrijft in de mail aan leden alleen dat ‘mensen te allen tijde veilig moeten zijn binnen Bij1'.

Het partijbestuur laat ook weinig los omdat het de resultaten van het onderzoek nog niet aan Gario heeft voorgelegd. “We hebben Quinsy zelf nog niet gesproken,” zegt de woordvoerder. “Er zijn meerdere pogingen ondernomen, maar dat heeft nog niet tot contact geleid.”

‘Pestgedrag en machtsmisbruik’

In Trouw zegt Gario, die bekend werd dankzij de beweging Zwarte Piet is Racisme en protestacties tijdens Sinterklaasintochten, dat hij geen kans heeft gekregen zijn verhaal te doen bij de onderzoekscommissie. Volgens de partij gebeurde dat wel, schriftelijk. Gario stelt dat de afgelopen tijd is geprobeerd om ‘mijn bestaan binnen de partij te bemoeilijken’. Hij had juist zelf ‘pestgedrag en machtsmisbruik’ binnen de partij aan het licht willen brengen.

Omdat Gario nog geen bezwaar heeft kunnen maken, is zijn lidmaatschap nu ‘geschorst’. Dat heeft hij ‘in een persoonlijk bericht van het bestuur vernomen’, schrijft de partij aan de leden. Dat gebeurde op 10 juli. Pas als zijn eventuele bezwaar wordt afgewezen, wordt het royement definitief.

Gario is de nummer twee op de lijst voor de Tweede Kamerverkiezingen en gold als de eerste vervanger van Sylvana Simons. Mocht Simons – die kampt met pijnklachten door artrose – om welke reden dan ook (tijdelijk) haar Kamerlidmaatschap neer moeten leggen, is Gario nog steeds de eerste die wordt gebeld, omdat de Kiesraad naar de plek op de lijst kijkt en niet naar partijlidmaatschap. Volgens bestuurslid Rebekka Timmer, nummer 3 op de lijst, zijn er ‘geen afspraken’ gemaakt met Gario over het afzien van zijn eventuele zetel. “We gaan ervan uit dat Sylvana haar werk zal kunnen blijven doen.”