‘Quinsy Gario in beroep tegen schorsing Bij1’

Sympathisanten van Gario lieten zich de afgelopen weken al duidelijk horen op sociale media, omdat ze het oneens zijn met de beslissing. Zij vinden dat het partijbestuur vooringenomen gehandeld heeft. Met het beroep van Gario lijkt de rust in de partij voorlopig niet terug te keren.

In het bezwaarschrift, dat in handen is van Trouw, schrijft Gario dat het ‘signaalonderzoek’ van advocatenkantoor Van Overbeek de Meyer onvoldoende basis biedt voor zijn schorsing als lid van de politieke partij. De dochteronderneming van het bureau dat het conflict onderzocht, de Landelijke Klachtencommissie, schrijft op de website dat zo’n signaalonderzoek ‘geen onderzoek (...) gericht op waarheidsvinding en harde feiten’ is. Gario: “Het signaalonderzoek bevat simpelweg geen feiten over mijn gedrag of uitingen.”

Gario was de nummer twee op de lijst van Bij1 voor de Tweede Kamerverkiezingen. Hij werd vorige maand geschorst omdat diverse leden aangaven zich ‘onveilig’ te voelen door zijn aanwezigheid. Het partijbestuur had tegen Gario zestien klachten ontvangen rond ‘het zaaien van tweedeling’, ‘mannelijke dominantie en manipulatief gedrag’. De klachten werden samengevat onder de noemer ‘toxisch gedrag’.

Couppoging

Volgens sommigen ging het in werkelijkheid om een soort couppoging, begonnen tussen november en februari. De inzet zou de koers van de partij zijn. De strijd zou gaan tussen de ‘gematigde stroming’, onder leiding van Bij1- Kamerlid en partijleider Sylvana Simons en de radicalere stroming van Gario. Simons zegt te willen opkomen voor alle onderdrukten in de maatschappij, waar Gario alleen zou willen strijden voor antiracisme.

Partijleider en oprichter Sylvana Simons reageerde op een partijbijeenkomst. “Sommigen vergeleken hem (Gario, red.) in 2020 al met het Paard van Troje. Dit had voorkomen kunnen worden. Het spijt mij,” zei ze. Ook het bestuur putte zich uit in excuses. “Het spijt ons dat deze situatie zo lang heeft kunnen voortduren.”

Intussen stapte de Haagse afdeling van de partij al op door de schorsing van Gario. Volgens hen is sprake van ‘een giftige interne cultuur’ binnen de landelijke organisatie.

Het partijbestuur wenst tegen Trouw niet te reageren op het bezwaarschrift.