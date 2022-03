‘Quincy Promes ook verdacht van drugshandel en deelname criminele organisatie’

Quincy Promes in het shirt van Spartak Moskou. Beeld AFP

Dinsdag kwamen afgetapte telefoongesprekken tussen Promes en zijn familie naar buiten, waarin de oud-Ajacied zou bekennen zijn neef in juli 2020 te hebben neergestoken. De opnames waren van vlak na de steekpartij, meldde Nieuwsuur. Op de vraag waarom Promes op dat moment werd afgeluisterd, wilde het Openbaar Ministerie (OM) nog niet ingaan.

Volgens de Telegraaf was de voetballer op dat moment in beeld bij een onderzoek naar drugshandel. Ook familieleden van de aanvaller zitten volgens de krant vast voor drugshandel en witwassen in dezelfde zaak. ‘Volgens bronnen zou Promes samen met familie geld geïnvesteerd hebben in een partij cocaïne,’ aldus de krant.

Het Openbaar Ministerie (OM) maakte woensdag bekend Promes te vervolgen voor poging tot moord, waar het eerst nog om poging tot doodslag ging. Volgens de Telegraaf staat de voetballer ‘op de nominatie om aangehouden te worden’, maar is dat moeilijk omdat Promes zich in Moskou bevindt. Daar voetbalt hij sinds februari vorig jaar voor Spartak Moskou.

Promes’ advocaat Gerard Spong meldt de Telegraaf niets over de nieuwe verdenkingen te weten.