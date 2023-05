Queerbar Pamela in Oud-West lijkt té populair: ‘De klachten uit de buurt geven veel stress’

Café Pamela, geopend in 2020, in Oud-West is populair. Té populair, zeggen de buurtbewoners die overlast ervaren. Ondertussen voelt de queerbar zich weggepest door omwonenden en de gemeente. ‘Het leidt tot de vraag: wie is de eigenaar van de buurt?’

Op woensdag 26 april krijgt Lola Edobor, mede-eigenaar van Pamela in de Jacob van Lennepstraat, bericht van de gemeente. Edobor heeft voor de volgende dag, Koningsdag, een dj geregeld die tussen twee uur ’s middags en acht uur ’s avonds plaatjes draait.

Dat mag niet, zegt de gemeentemedewerker, er is geen evenementenvergunning. Als de bar toch opengaat, riskeert Edobor een boete van 10.000 euro én geen verlenging van de exploitatievergunning. Edobor is boos. “We organiseerden niks buiten,” zegt ze. “Er zou alleen wat muziek worden gedraaid in het café. Daar is toch geen vergunning voor nodig?”

Het café plaatste een statement op sociale media. Volgens de eigenaren is het voorval geen incident en is er sprake van pesterijen vanuit zowel de gemeente als de buurt. Maar omwonenden zeggen iets anders. Tenminste zeven buren ervaren extreme overlast sinds de opening van het café in januari 2020. Het probleem: Pamela lijkt té populair voor de woonbuurt.

Inclusieve sfeer

Eind 2019 verleende de gemeente een exploitatievergunning en het café opende in 2020 op de plek waar van 1996 tot 2019 de bruine kroeg ’t Zonnetje zat.

Pamela – bedoeld als ‘veilige haven’ voor de queergemeenschap – groeide in korte tijd uit tot een enorm succes. In het weekend trekken honderden mensen naar de kroeg in Oud-West, het café heeft op Instagram bijna 11 duizend volgers.

“De gemeente heeft ons een vergunning gegeven in een geluidsgevoelige wijk,” zegt Edobor. “Wij blijven binnen de lijntjes, maar door de klachten uit de buurt wordt er overmatig gecontroleerd door de gemeente en gedreigd met sluiting. Dat geeft veel stress.”

De gemeente zegt dat het op basis van het ondernemingsplan niet kon inschatten dat het café zo populair zou worden. Ook bevestigt ze dat de klachten van overlast over Pamela aanzienlijk zijn en dat de vergunning alleen kan worden ingetrokken als er sprake is van overtredingen. De gemeente controleert daarop, maar is niet strenger dan bij andere horeca in de stad, aldus de woordvoerder.

‘Het voelt als een invasie’

Twee buren, een echtpaar (ze willen niet met hun naam in de krant), zijn er ‘helemaal klaar mee’. “Het café heeft een enorme impact op ons leven.” De buren wonen al 22 jaar in de Jacob van Lennepstraat. “Als je naast een café woont, hoor je nou eenmaal geluiden. Ook bij ’t Zonnetje waren er af en toe excessen van dronken lui. Waar wij tegen ageren, is veel meer dan dat.”

De twee zeggen dat het voelt alsof hun bed van de een op de andere dag is opgetild en tegenover de Melkweg is gezet. “Vaak staan er wel vijftig tot honderd mensen voor het café. We kunnen hun gesprekken tot in den treure volgen, vooral als ze een slok op hebben.”

Meerdere buren zeggen dat ze dachten dat Pamela een buurtcafé zou worden, een huiskamer voor de wijk. Dat het café in plaats daarvan publiek trekt vanuit de hele stad, draagt volgens hen bij aan de overlast. Meerdere bewoners zouden de buurt al hebben verlaten vanwege het café. “Misschien is de Reguliersdwarsstraat een geschiktere locatie,” zegt buurvrouw Awa Gassama, die zelf ook van plan is weg te gaan.

‘Wie is eigenaar van de buurt?’

“Er wordt tegen ons gezegd: je weet dat hier een kroeg zit, dan moet je hier niet wonen,” aldus een anonieme buurman. “Maar zij zijn ónze buurt binnengevallen, wij wonen hier al jaren. Het voelt als een invasie.”

Volgens socioloog Peer Smets doet dat denken aan de bubbels die steeds vaker hun intrede doen in Amsterdamse buurten: kleine eilandjes, waar mensen moeilijk van afkomen. “Interactie met anderen is nodig om die bubbels te doorbreken,” zegt Smets. “Maar als de ene groep mensen de andere groep niet meer tegenkomt, wordt de scheidslijn tussen hen steeds breder.”

Dat ziet ook hoogleraar stadssociologie Jan Rath. “Steden zijn groot en anoniem, het is onmogelijk om iedereen te kennen,” zegt hij. “Zo kunnen er veel kleine gemeenschappen ontstaan, die elkaar vinden in cafés en clubs. Dat is stedelijk gezien van belang, maar kan ook gaan schuren. Wie is de eigenaar van de buurt? Wie heeft het laatste woord?”

‘Veel behoefte’

Het resultaat is een patstelling: de buren vinden dat de gemeente zich niet hard genoeg inzet en willen dat het café verhuist, de buurt uit. De eigenaren van Pamela vinden dat de gemeente beter moet controleren of de klachten wel echt gegrond zijn, of dat ze door omwonenden worden ingezet om het café uit de buurt te jagen.

“We hebben veel maatregelen genomen, er staat bijvoorbeeld altijd iemand bij de deur,” zegt Edobor. “Maar helemaal geen geluid maken is onmogelijk, wij proberen gewoon een bedrijf te runnen.” Bovendien zouden Pamela, haar eigenaren en bezoekers te maken hebben met vandalisme, bedreigingen en scheldpartijen door buurtbewoners. Edobor: “De gemeente zegt voor queerondernemingen te zijn, maar dat voelen wij totaal niet.”

De buren die Het Parool heeft gesproken, ontkennen dat zij hierachter zitten. “Het is duidelijk dat een plek voor deze gemeenschap nodig is,” zegt een buurvrouw, die al zeventien jaar in de straat woont. “Het is er ongelooflijk druk en het trekt mensen van heinde en verre. En het is een leuke tent met leuk publiek. Maar absoluut niet op deze plek.”

Buurtveranderingen

Volgens hoogleraar Rath is de situatie illustratief voor veranderingen in buurten en steden. “Een café kan een knooppunt zijn in een buurt. Die knooppunten verdwijnen continu, en er komen nieuwe voor in de plaats. Tegelijkertijd verandert de bevolking van de buurt.”

Dat is niet alleen maar negatief, maar biedt ook mogelijkheden tot verbinding. “Er is klaarblijkelijk veel behoefte aan dit café als institutie,” zegt Rath. “Dat los je niet op door elkaar weg te drukken. Het is een kwestie van begrip hebben voor elkaar. Eigenlijk zoals het altijd gaat in de stad.”

Vergunningsaanvraag Op dit moment ligt er een nieuwe vergunningaanvraag voor café Pamela. “Die wordt getoetst op alle belangen die de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) Amsterdam noemt, zoals het woon- en leefklimaat,” aldus de gemeentewoordvoerder. In 2019 spanden buren een kort geding aan tegen de verleende vergunning. De gemeente, de buurt en het café zijn nog in afwachting van de uitspraak van de rechtbank over het hoger beroep. “Het is te vroeg om vooruit te lopen op de definitieve besluitvorming daarover,” aldus de woordvoerder.

